क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों में लगे इन रंगीन झंडों का असली मतलब क्या होता है
Hidden Power of Tibetan Prayer Flags: पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जब आप रंग-बिरंगे झंडों को हवा में लहराते देखते हैं, तो शायद आपने कभी सोचा हो, इनका मतलब क्या है? इन पर मंत्र, प्रार्थनाएं और पवित्र प्रतीक लिखे होते हैं।
जब भी हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, अक्सर हमें रंग-बिरंगे झंडे हवा में लहराते हुए दिखाई देते हैं। अधिकतर लोग इन्हें सिर्फ सजावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक होता है। दरअसल, ये झंडे तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स (Tibetan Prayer Flags) कहलाते हैं। (Photo Source: Pexels)
क्या होते हैं तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स? तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं होते, बल्कि इन्हें आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इन पर मंत्र और प्रार्थनाएं लिखी होती हैं, जिनके बारे में विश्वास है कि ये वातावरण में शांति, करुणा और सकारात्मकता फैलाते हैं। (Photo Source: Pexels)
हर रंग का होता है खास मतलब इन झंडों में इस्तेमाल किए गए पांच रंग प्रकृति के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पांचों तत्व मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
नीला (Blue) – आकाश (Sky) (Photo Source: Pexels)
सफेद (White) – वायु (Air) (Photo Source: Pexels)
लाल (Red) – अग्नि (Fire) (Photo Source: Pexels)
हरा (Green) – जल (Water) (Photo Source: Pexels)
पीला (Yellow) – पृथ्वी (Earth) (Photo Source: Pexels)
हवा से जुड़ा है इनका रहस्य इन झंडों को खासतौर पर ऊंची जगहों, पहाड़ों, दर्रों और मंदिरों के पास लगाया जाता है। मान्यता है कि जब हवा इन झंडों को छूकर गुजरती है, तो इन पर लिखी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोगों को इन झंडों के पास खड़े होकर एक अलग तरह की शांति, सुकून और हल्कापन महसूस होता है। (Photo Source: Pexels)