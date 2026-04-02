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हवा से जुड़ा है इनका रहस्य

इन झंडों को खासतौर पर ऊंची जगहों, पहाड़ों, दर्रों और मंदिरों के पास लगाया जाता है। मान्यता है कि जब हवा इन झंडों को छूकर गुजरती है, तो इन पर लिखी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोगों को इन झंडों के पास खड़े होकर एक अलग तरह की शांति, सुकून और हल्कापन महसूस होता है। (Photo Source: Pexels)