1 / 7

इन दिनों टाइगर श्रॉफ जहां अपनी अपकमिंग फिल्म Student of the year 2 की शूटिंग में बिजी हैं तो वहीं उनकी गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी सलमान संग Bharat की शूटिंग कर रही हैं। बीते दिन दोनों ने अपने-अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर एक दूसरे को टाइम दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच तकरार की खबरें आई थीं। हालांकि सामने आईं तस्वीरों को देखकर लगता है अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। मंगलवार को दोनों मुंबई के एक रेस्टोरेंट में साथ नजर आए। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। तस्वीरों में एक बार फिर से दिशा मजाक का पात्र बन रही हैं। (All Pics-instagram)