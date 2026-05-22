बर्डवॉचिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग है कालिम्पोंग, दिखेंगे ये दुर्लभ और रंगीन पक्षी
Kalimpong: कालिम्पोंगकी ठंडी जलवायु, घने जंगल और विविध वनस्पतियां पक्षियों के लिए आदर्श वातावरण तैयार करती हैं। यही वजह है कि यहां सालभर कई स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह एक यादगार अनुभव साबित हो सकती है।
अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और पक्षियों को करीब से देखने का शौक रखते हैं, तो पश्चिम बंगाल का खूबसूरत पहाड़ी शहर कालिम्पोंग आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा यह शहर घने जंगलों, धुंध से ढकी घाटियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहां आपको कई दुर्लभ और रंग-बिरंगी पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं, जो हर बर्डवॉचर के अनुभव को खास बना देती हैं। आइए जानते हैं कालिम्पोंग में दिखने वाले कुछ खूबसूरत हिमालयी पक्षियों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश अपनी मधुर और रहस्यमयी सीटी जैसी आवाज के लिए प्रसिद्ध है, जो पहाड़ी जंगलों में गूंजती रहती है। गहरे नीले रंग और हल्के धब्बेदार पंखों वाला यह पक्षी अक्सर पहाड़ी झरनों और जंगल के किनारों के आसपास देखा जाता है। इसकी आवाज सुनना प्रकृति प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव होता है। (Photo Source: Pexels)
ब्लू-थ्रोटेड बार्बेट हरे रंग के शरीर, नीले गले और लाल-पीले रंग के आकर्षक निशानों वाला यह पक्षी कालिम्पोंग के जंगलों की खूबसूरती बढ़ा देता है। इसकी खास ‘कुथुर-कुथुर’ जैसी आवाज दूर तक सुनाई देती है। यह अक्सर फलों वाले पेड़ों के आसपास नजर आता है और आसानी से ध्यान खींच लेता है। (Photo Source: Pexels)
यूरेशियन हूपो अपने पंखे जैसी सुंदर कलगी और काले-सफेद धारियों वाले पंखों के कारण यूरेशियन हूपो आसानी से पहचाना जा सकता है। यह पक्षी कालिम्पोंग के चाय बागानों और खुले मैदानों में अक्सर दिखाई देता है। इसकी अनोखी बनावट और सुंदर चाल इसे बेहद खास बनाती है। (Photo Source: Pexels)
ओरिएंटल मैगपाई-रॉबिन स्थानीय लोग इसे ‘धोबिनी चरी’ के नाम से भी जानते हैं। काले और सफेद रंग वाला यह सुंदर पक्षी अपनी मीठी धुनों और चंचल स्वभाव के लिए मशहूर है। इसे अक्सर गांवों के किनारों, बगीचों और छोटी जलधाराओं के आसपास देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
स्कारलेट मिनिवेट पूर्वी हिमालय के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक स्कारलेट मिनिवेट अपने चमकीले रंगों के लिए प्रसिद्ध है। नर पक्षी के पंखों में गहरा लाल और काला रंग होता है, जबकि मादा में पीले और नारंगी रंग की छटा दिखाई देती है। ये पक्षी आमतौर पर जंगलों की ऊंची शाखाओं पर समूह में उड़ते नजर आते हैं। (Photo Source: Pexels)
सनबर्ड कालिम्पोंग के फूलों से भरे बगीचों और जंगलों में छोटे-छोटे सनबर्ड अपनी धात्विक चमक वाले बैंगनी, हरे और लाल रंगों के साथ बेहद खूबसूरत लगते हैं। ये पक्षी फूलों का रस पीते हैं और तेजी से एक फूल से दूसरे फूल तक मंडराते रहते हैं, जिससे इन्हें देखना बहुत रोमांचक अनुभव होता है। (Photo Source: Pexels)
क्यों खास है कालिम्पोंग बर्डवॉचिंग के लिए? कालिम्पोंग की ठंडी जलवायु, घने वन और विविध वनस्पति इसे पक्षियों के लिए आदर्श आवास बनाते हैं। यहां सुबह-सुबह पक्षियों की चहचहाहट और प्राकृतिक सुंदरता मिलकर एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। अगर आप कैमरा और दूरबीन लेकर यहां जाएं, तो कई दुर्लभ पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिल सकता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: भारत के जंगलों में पाए जाते हैं हिरणों के ये अनोखे प्रकार, जानिए कहां करें स्पॉट)