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अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और पक्षियों को करीब से देखने का शौक रखते हैं, तो पश्चिम बंगाल का खूबसूरत पहाड़ी शहर कालिम्पोंग आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा यह शहर घने जंगलों, धुंध से ढकी घाटियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहां आपको कई दुर्लभ और रंग-बिरंगी पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं, जो हर बर्डवॉचर के अनुभव को खास बना देती हैं। आइए जानते हैं कालिम्पोंग में दिखने वाले कुछ खूबसूरत हिमालयी पक्षियों के बारे में। (Photo Source: Pexels)