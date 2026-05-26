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भारत की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति और परंपराओं से नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक धरोहरों से भी है जो सदियों से इसकी कहानी बयां कर रही हैं। देश में मौजूद UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सिर्फ इमारतें या पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि ये भारत की कला, वास्तुकला, इतिहास और प्राकृतिक विविधता की जीवित मिसाल हैं। कहीं भव्य किले हैं, कहीं रहस्यमयी गुफाएं, तो कहीं प्रकृति का अद्भुत संसार। अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं, तो ये 10 जगहें आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Photo Source: Pexels)