UNESCO ने भी माना खास, भारत की इन 10 विश्व धरोहरों को जरूर करें एक्सप्लोर
UNESCO Sites in India: भारत की ये धरोहरें सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्रकृति को करीब से महसूस करने का मौका देती हैं। हर जगह की अपनी कहानी, पहचान और खूबसूरती है। अगर आप यात्रा के जरिए भारत को करीब से जानना चाहते हैं, तो इन जगहों को अपनी बकेट लिस्ट…
भारत की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति और परंपराओं से नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक धरोहरों से भी है जो सदियों से इसकी कहानी बयां कर रही हैं। देश में मौजूद UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सिर्फ इमारतें या पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि ये भारत की कला, वास्तुकला, इतिहास और प्राकृतिक विविधता की जीवित मिसाल हैं। कहीं भव्य किले हैं, कहीं रहस्यमयी गुफाएं, तो कहीं प्रकृति का अद्भुत संसार। अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं, तो ये 10 जगहें आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Photo Source: Pexels)
आगरा किला, उत्तर प्रदेश ताजमहल से कुछ दूरी पर स्थित आगरा किला मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव की कहानी कहता है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह विशाल किला कभी मुगल बादशाहों का निवास हुआ करता था। यहां की संगमरमर की इमारतें, दरबार हॉल और नदी किनारे बने हिस्से बेहद आकर्षक हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं। (Photo Source: Pexels)
अजंता और एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जो दुनियाभर में प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)
आमेर किला, राजस्थान जयपुर का आमेर किला राजस्थान की शाही विरासत को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है। पहाड़ी पर बना यह किला अपने शीश महल, भव्य दरबार और राजस्थानी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों के मौसम में यहां घूमने का अनुभव और भी शानदार हो जाता है। (Photo Source: Pexels)
ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, तमिलनाडु तमिलनाडु के ये प्राचीन मंदिर चोल वंश की स्थापत्य कला और शक्ति का प्रतीक हैं। बृहदेश्वर मंदिर समेत ये तीन मंदिर आज भी पूजा-अर्चना के सक्रिय केंद्र हैं। विशाल नंदी प्रतिमाएं और ऊंचे गोपुरम यहां आने वाले पर्यटकों को हैरान कर देते हैं। (Photo Source: Pexels)
हम्पी, कर्नाटक हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहां फैले विशाल खंडहर, मंदिर और पत्थरों से भरा प्राकृतिक परिदृश्य इसे बेहद खास बनाते हैं। पत्थर का रथ, विरुपाक्ष मंदिर और मातंगा हिल का सूर्यास्त यहां की सबसे लोकप्रिय जगहों में शामिल हैं। (Photo Source: Pexels)
खजुराहो समूह स्मारक, मध्य प्रदेश खजुराहो अपने बारीक पत्थर की नक्काशी और मूर्तियों के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां के मंदिर प्रेम, जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिकता को खूबसूरती से दर्शाते हैं। खासकर कंदरिया महादेव मंदिर की कलाकारी देखने लायक है। (Photo Source: Pexels)
कुतुब मीनार, दिल्ली दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनी यह 72.5 मीटर ऊंची मीनार इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यहां मौजूद लौह स्तंभ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जो सदियों पुराना होने के बावजूद जंग नहीं लगा। (Photo Source: Pexels)
सुंदरबन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी। यहां की घुमावदार जलधाराएं, घने जंगल और वन्यजीव इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। बोट सफारी यहां का सबसे लोकप्रिय अनुभव है। (Photo Source: Pexels)
ताजमहल, उत्तर प्रदेश दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल प्रेम और वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित यह सफेद संगमरमर का मकबरा मुगल कला का शानदार उदाहरण है। इसकी नक्काशीदार दीवारें, खूबसूरत जालियां और शांत वातावरण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। सूर्योदय के समय यहां का नजारा सबसे खूबसूरत लगता है। (Photo Source: Pexels)