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अक्सर जब भी भूटान की बात होती है, तो दिमाग में टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री, पारो और थिम्पू जैसे मशहूर नाम ही आते हैं। लेकिन इन मशहूर जगहों से परे एक ऐसा भूटान भी है, जो कहीं ज्यादा शांत, रहस्यमयी और असली रूप में खूबसूरत है। यही असली भूटान है, जहां प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। (Photo Source: Pexels)