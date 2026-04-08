भूटान जा रहे हैं तो टूरिस्ट स्पॉट्स से हटकर इन खूबसूरत लोकेशन्स को करें एक्सप्लोर, यादगार बन जाएगी आपकी ट्रिप
Discover Bhutan’s Secret Gems: भूटान को अक्सर टाइगर नेस्ट मठ, पारो और थिम्पू जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन लोकप्रिय जगहों से आगे बढ़कर भूटान का एक और चेहरा है- शांत, अनछुआ और बेहद खूबसूरत। चलिए जानते हैं भूटान की इन अनदेखी जगहों के बारे में-
अक्सर जब भी भूटान की बात होती है, तो दिमाग में टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री, पारो और थिम्पू जैसे मशहूर नाम ही आते हैं। लेकिन इन मशहूर जगहों से परे एक ऐसा भूटान भी है, जो कहीं ज्यादा शांत, रहस्यमयी और असली रूप में खूबसूरत है। यही असली भूटान है, जहां प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। (Photo Source: Pexels)
भूटान अपनी हिमालयी वादियों, प्राचीन मठों और गहरी बौद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो अभी तक पर्यटकों की नजरों से दूर हैं। आइए जानते हैं भूटान की उन अनदेखी और कम चर्चित जगहों के बारे में, जो इसकी असली खूबसूरती को सामने लाती हैं। (Photo Source: Pexels)
बुमथांग घाटी (Bumthang Valley) बुमथांग वैली को भूटान का आध्यात्मिक हृदय कहा जाता है। यह कई खूबसूरत घाटियों का समूह है, जहां प्राचीन मंदिर और मठ स्थित हैं। यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जाम्बे ल्हाखांग है, जिसे देश के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है, यहां की आस्था और इतिहास को दर्शाता है। (Photo Source: bhutan.travel)
हा घाटी (Haa Valley) हा वैली भूटान के सबसे कम घूमे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। यहां के घने जंगल, पारंपरिक गांव और शानदार पहाड़ी दृश्य इसे खास बनाते हैं। इस घाटी में स्थित ल्हाखांग कारपो और ल्हाखांग नागपो जैसे प्राचीन मंदिर इस जगह की आध्यात्मिकता को और गहरा करते हैं। (Photo Source: bhutan.travel)
ल्हुएंत्से (Lhuentse) ल्हुएंत्से एक दूरस्थ लेकिन सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध क्षेत्र है। इसे भूटान के शाही परिवार का पैतृक घर माना जाता है। यह इलाका अपनी शानदार पारंपरिक बुनाई कला के लिए प्रसिद्ध है, खासकर ‘किशुथारा’ नामक पारंपरिक वस्त्र के लिए। (Photo Source: bhutan.travel)
मेराक (Merak) मेराक भूटान के ताशीगंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक दूरदराज का गांव है। यहां अर्ध-घुमंतू ब्रोकपा समुदाय निवास करती है। यहां आप याक पालन, अनोखी परंपराएं और अल्पाइन प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं, जो आमतौर पर पर्यटकों की नजर से दूर रहते हैं। वहीं, यहां की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और अल्पाइन लैंडस्केप पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव देते हैं। (Photo Source: bhutan.travel)
फोबजीखा घाटी (Phobjikha Valley) फोबजीखा वैली एक U-आकार की ग्लेशियल घाटी है, जो दुर्लभ ब्लैक-नेक्ड क्रेन का सर्दियों का घर है। चारों ओर फैली हरियाली, पारंपरिक घर और शांत वातावरण इसे बेहद खास बनाते हैं। यहां स्थित गंगटे मॉनेस्ट्री घाटी का अद्भुत दृश्य पेश करता है। (Photo Source: bhutan.travel)