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गर्मियों का मौसम आते ही आम, जामुन, बेल और आंवला जैसे फलों की बहार लग जाती है। हम इन्हें उनके स्वाद और ठंडक देने वाले गुणों के लिए खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फलों के पीछे पौराणिक कहानियों और मान्यताओं का एक समृद्ध इतिहास भी छुपा है? ये फल सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, आस्था और कथाओं का हिस्सा हैं। (Photo Source: Pexels)