आम से लेकर जामुन तक, गर्मियों के इन फलों के पीछे छुपी है भगवानों की दिलचस्प कहानियां
India’s Summer Fruits: भारत के ये समर फूड्स सिर्फ स्वाद और सेहत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें हमारी संस्कृति, आस्था और इतिहास की गहराई भी छिपी है। इन फलों के पीछे पौराणिक कहानियों और मान्यताओं का एक समृद्ध इतिहास भी छुपा है।
गर्मियों का मौसम आते ही आम, जामुन, बेल और आंवला जैसे फलों की बहार लग जाती है। हम इन्हें उनके स्वाद और ठंडक देने वाले गुणों के लिए खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फलों के पीछे पौराणिक कहानियों और मान्यताओं का एक समृद्ध इतिहास भी छुपा है? ये फल सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, आस्था और कथाओं का हिस्सा हैं। (Photo Source: Pexels)
जामुन जामुन को लेकर मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान वर्षों तक जामुन खाकर जीवनयापन किया था। यही कारण है कि कई राम मंदिरों के परिसर में जामुन का पेड़ लगाया जाता है। इसे पवित्र और दिव्य फल माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
आम आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी उतना ही खास है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य आम को पाने के लिए भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता हुई थी। इस चुनौती में गणेश जी ने बुद्धिमानी से जीत हासिल की और आम उन्हें प्राप्त हुआ। (Photo Source: Pexels)
कंदमूल रामायण के अनुसार, वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने कंदमूल (जड़ और कंद) खाकर जीवन बिताया। यह न केवल उनके कठिन समय का प्रतीक है, बल्कि सादगी और आत्मनिर्भरता का भी संदेश देता है। (Photo Source: Pixabay)
कटहल कटहल को ‘गरीबों का फल’ भी कहा जाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इसका अलग ही महत्व है। मान्यता है कि राजा महाबली ने वामन अवतार के दौरान भगवान विष्णु को यज्ञ में कटहल का भोग अर्पित किया था। यह कथा बताती है कि साधारण दिखने वाला भोजन भी राजसी और पवित्र हो सकता है। यह कहानी दान, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। (Photo Source: Pexels)
आंवला आंवला को आयुर्वेद में बेहद गुणकारी और अमृत समान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं, जिससे आंवले का जन्म हुआ। इसलिए इसे स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)