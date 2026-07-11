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मानसून आते ही दिल्ली-एनसीआर का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। बारिश की फुहारें, ठंडी हवाएं और हरियाली शहर को नई ताजगी से भर देती हैं। अगर आप भी इस मौसम में घर से बाहर निकलकर प्रकृति और खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो दिल्ली-एनसीआर की कुछ जगहें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। यहां आप परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ यादगार समय बिता सकते हैं। आइए जानते हैं बारिश के मौसम में घूमने लायक 5 शानदार जगहों के बारे में। (Photo Source: Pexels)