मानसून में दिल्ली की बदल जाती है तस्वीर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 डेस्टिनेशन
Monsoon in Delhi NCR: हरियाली, ठंडी हवाएं और बारिश की फुहारें घूमने का आनंद कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर आप भी इस मौसम में प्रकृति और सुकून से भरे खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो दिल्ली-एनसीआर की ये 5 जगहें आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती हैं।
मानसून आते ही दिल्ली-एनसीआर का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। बारिश की फुहारें, ठंडी हवाएं और हरियाली शहर को नई ताजगी से भर देती हैं। अगर आप भी इस मौसम में घर से बाहर निकलकर प्रकृति और खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो दिल्ली-एनसीआर की कुछ जगहें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। यहां आप परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ यादगार समय बिता सकते हैं। आइए जानते हैं बारिश के मौसम में घूमने लायक 5 शानदार जगहों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
दमदमा झील गुरुग्राम के पास अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित दमदमा झील मानसून में पूरी तरह भर जाती है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन है। यहां बोटिंग, पिकनिक और एक दिन की छोटी ट्रिप का आनंद लिया जा सकता है। चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों का नजारा मानसून में बेहद मनमोहक लगता है। (Photo Source: Pexels)
इंडिया गेट दिल्ली की पहचान माने जाने वाला इंडिया गेट बारिश के मौसम में अलग ही अंदाज में नजर आता है। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बीच यहां शाम की सैर करना बेहद सुकूनभरा अनुभव होता है। बारिश के बाद सड़क पर पड़ने वाले इंडिया गेट के प्रतिबिंब देखने लायक होते हैं। यहां मिलने वाला स्ट्रीट फूड भी इस मौसम का आनंद दोगुना कर देता है। (Photo Source: Pexels)
लोधी गार्डन दिल्ली के बीचों-बीच स्थित लोधी गार्डन मानसून के दौरान किसी हरे-भरे स्वर्ग से कम नहीं लगता। बारिश के बाद यहां की घास, पेड़-पौधे और रंग-बिरंगे फूल पूरे परिसर को बेहद आकर्षक बना देते हैं। अगर आपको सुबह की सैर, पिकनिक या फोटोग्राफी पसंद है, तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। यहां मौजूद ऐतिहासिक मकबरे और हरियाली बादलों भरे मौसम में इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। (Photo Source: Pexels)
नीमराना फोर्ट अगर आप वीकेंड पर दिल्ली से थोड़ा बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नीमराना फोर्ट एक शानदार विकल्प है। बारिश के मौसम में बादलों और हल्के कोहरे के बीच यह ऐतिहासिक किला बेहद आकर्षक दिखाई देता है। यहां आपको शाही माहौल, शानदार वास्तुकला और आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लेने का मौका मिलता है। फोटोग्राफी और रिलैक्सिंग स्टे के लिए भी यह जगह काफी लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)
ओखला बर्ड सैंक्चुअरी प्रकृति और पक्षियों से प्यार करने वालों के लिए ओखला बर्ड सैंक्चुअरी मानसून में घूमने की बेहतरीन जगह है। बारिश के बाद यहां की हरियाली और वेटलैंड्स का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। शांत वातावरण में आप विभिन्न पक्षियों को करीब से देख सकते हैं और फोटोग्राफी का आनंद भी ले सकते हैं। यह जगह शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए आदर्श है। (Photo Source: Pexels)