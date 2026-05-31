नेपाल घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन डेस्टिनेशंस को बिल्कुल न करें मिस, एडवेंचर लवर्स के लिए है परफेक्ट
Nepal Travel Guide: नेपाल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़ों, शांत मंदिरों और रोमांच से भरपूर जगहों के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ खास है। अगर आप भी नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये 6 जगहें आपकी ट्रिप को यादगार बना…
नेपाल सिर्फ हिमालय और माउंट एवरेस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरत वादियों, शांत मंदिरों, जंगल सफारी और समृद्ध संस्कृति के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है। अगर आप प्रकृति, एडवेंचर और आध्यात्मिक अनुभव एक साथ चाहते हैं, तो नेपाल आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहां की कुछ जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि हर ट्रैवल लवर को जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर घूमनी चाहिए। आइए जानते हैं नेपाल की उन खास जगहों के बारे में जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकती हैं। (Photo Source: Pexels)
Bhaktapur नेपाल के इस प्राचीन शहर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के किसी पुराने दौर में पहुंच गए हों। यहां के खूबसूरत मंदिर, लकड़ी की नक्काशी वाली इमारतें और पारंपरिक गलियां लोगों को बेहद आकर्षित करती हैं। भकतपुर अपनी कला और हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आप स्थानीय कारीगरों को काम करते हुए देख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
Chitwan National Park अगर आपको वाइल्डलाइफ और जंगल सफारी पसंद है, तो चितवन नेशनल पार्क जरूर जाएं। यहां घने जंगल, घास के मैदान और कई दुर्लभ जीव देखने को मिलते हैं। सफारी के दौरान आप एक सींग वाले गैंडे, मगरमच्छ, हिरण और बंगाल टाइगर जैसे जानवरों को करीब से देख सकते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। (Photo Source: Pexels)
Everest Base Camp पहाड़ों और ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए एवरेस्ट बेस कैंप किसी सपने जैसा है। यहां तक पहुंचने का सफर बेहद रोमांचक होता है। रास्ते में खूबसूरत शेरपा गांव, बर्फीले पहाड़ और हिमालय के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। भले ही आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई न करें, लेकिन यहां की ट्रेकिंग लाइफटाइम एक्सपीरियंस बन जाती है। (Photo Source: Pexels)
Kathmandu नेपाल की राजधानी काठमांडू संस्कृति, इतिहास और आधुनिक जीवन का शानदार मिश्रण है। यहां की भीड़भाड़ वाली गलियां, बाजार और पुराने मंदिर शहर को खास बनाते हैं। आप यहां दरबार स्क्वायर और स्वयंभूनाथ जैसे ऐतिहासिक स्थलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काठमांडू की जीवंत संस्कृति और स्ट्रीट फूड भी पर्यटकों को खूब पसंद आता है। (Photo Source: Pexels)
Lumbini लुंबिनी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहां बने शांत मठ, ध्यान केंद्र और खूबसूरत उद्यान मन को सुकून देते हैं। आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए यह जगह बेहद खास है। (Photo Source: Pexels)