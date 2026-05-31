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नेपाल सिर्फ हिमालय और माउंट एवरेस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरत वादियों, शांत मंदिरों, जंगल सफारी और समृद्ध संस्कृति के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है। अगर आप प्रकृति, एडवेंचर और आध्यात्मिक अनुभव एक साथ चाहते हैं, तो नेपाल आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहां की कुछ जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि हर ट्रैवल लवर को जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर घूमनी चाहिए। आइए जानते हैं नेपाल की उन खास जगहों के बारे में जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकती हैं। (Photo Source: Pexels)