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आंध्र प्रदेश अब भारत का पहला AI-पावर्ड पर्यटन राज्य बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुका है। राज्य सरकार ने ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी ‘एक्सप्लर्जर’ के साथ तीन साल का रणनीतिक समझौता (MoU) किया है, जिसके तहत राज्य के 100 से अधिक प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर NiVU AI (Neural Intelligence Vernacular Unified Model) प्लेटफॉर्म लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को उनकी पसंदीदा भाषा में स्मार्ट और इंटरैक्टिव जानकारी उपलब्ध कराना है। इसी के साथ आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के 5 ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल, जो अभी भी कई यात्रियों की नजरों से दूर हैं। (Photo Source: Pexels)