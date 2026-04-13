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कौन पहले आया – ट्रेन या साइकिल?

अगर हम इतिहास की समयरेखा पर नजर डालें, तो साफ पता चलता है कि ट्रेन साइकिल से पहले आई थी। साल 1804 में पहली भाप से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण हो चुका था, जबकि साइकिल का प्रारंभिक रूप 1817 में सामने आया। यानी समय के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेन का आविष्कार साइकिल से करीब 13 साल पहले हो चुका था। (Photo Source: Pexels)