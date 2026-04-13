क्या आप जानते हैं, साइकिल से पहले हो चुका था ट्रेन का आविष्कार, जानिए क्या कहता है इतिहास
Trains Preceded Bicycles: 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान बड़े पैमाने पर माल ढुलाई की जरूरत बढ़ी। इसी जरूरत ने रेल परिवहन को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन का आविष्कार साइकिल से पहले हो चुका था?
आज के समय में साइकिल हमें बेहद सामान्य और साधारण परिवहन का साधन लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ट्रेनों की शुरुआत साइकिल के आविष्कार से पहले हो चुकी थी? यह तथ्य सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसे साबित करते हैं। (Photo Source: Pexels)
ट्रेनों की शुरुआत कब हुई? रेल परिवहन का इतिहास 18वीं सदी से जुड़ा है। साल 1804 में पहली बार भाप से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ। इस ट्रेन का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने किया था। (Photo Source: Pexels)
यह इंजन वेल्स में लोहे की खदानों के बीच माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 1825 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने दुनिया की पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन शुरू की, जिसने यातायात की दिशा ही बदल दी। (Photo Source: Pexels)
साइकिल का आविष्कार कब हुआ? अब बात करते हैं साइकिल की, जिसे आज हम बेहद आम मानते हैं। पहली साइकिल जैसी मशीन का आविष्कार 1817 में हुआ। इसे जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्रैस ने बनाया था। (Photo Source: Pexels)
इसे ‘ड्रैसिन’ या ‘रनिंग मशीन’ कहा जाता था, जिसमें पैडल नहीं होते थे और इसे पैरों से धक्का देकर चलाया जाता था। बाद में 1860 के दशक में पैडल वाली आधुनिक साइकिल विकसित हुई। (Photo Source: Pexels)
कौन पहले आया – ट्रेन या साइकिल? अगर हम इतिहास की समयरेखा पर नजर डालें, तो साफ पता चलता है कि ट्रेन साइकिल से पहले आई थी। साल 1804 में पहली भाप से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण हो चुका था, जबकि साइकिल का प्रारंभिक रूप 1817 में सामने आया। यानी समय के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेन का आविष्कार साइकिल से करीब 13 साल पहले हो चुका था। (Photo Source: Pexels)