कहीं होते हैं साल में 13 महीने, तो कहीं आधी रात को निकलता है सूरज, जानिए दुनिया की कुछ चौंकाने वाली सच्चाई
Interesting World Facts: दुनिया में हर देश की अपनी एक अलग पहचान और खासियत है। जो चीज हमें अजीब या असंभव लगती है, वह किसी दूसरे देश में सामान्य जीवन का हिस्सा हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
दुनिया जितनी बड़ी है, उतनी ही विविधताओं से भरी हुई भी है। कई बार कुछ तथ्य इतने अजीब लगते हैं कि वे झूठ जैसे महसूस होते हैं, लेकिन जब उनके पीछे की सच्चाई सामने आती है तो समझ आता है कि हर देश की अपनी अलग व्यवस्था, परंपरा और सोच होती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले देशों के अनोखे राज। (Photo Source: Pexels)
Argentina में राष्ट्रपति बनते हैं ‘गॉडफादर’ अर्जेंटीना में एक अनोखा कानून है, जिसके तहत हर सातवें बेटे का गॉडफादर देश का राष्ट्रपति होता है। यह परंपरा पुराने अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी। (Photo Source: Pexels)
Ethiopia का अलग कैलेंडर सिस्टम इथियोपिया दुनिया के बाकी देशों से अलग 13 महीने का कैलेंडर फॉलो करता है। यही कारण है कि वहां का साल भी बाकी दुनिया से अलग चलता है। जहां ज्यादातर देश ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाते हैं, वहीं इथियोपिया आज भी अपने पारंपरिक कैलेंडर पर चलता है। (Photo Source: Pexels)
France के पास कई टाइम जोन आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा टाइम जोन हैं। इसका कारण है उसके ओवरसीज टेरिटरी, जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। (Photo Source: Pexels)
Japan में हर जगह वेंडिंग मशीन जापान में लाखों वेंडिंग मशीनें हैं, जहां आपको पेय पदार्थों से लेकर पूरा खाना तक मिल जाता है। यह देश तकनीक और सुविधा के मामले में काफी आगे है। (Photo Source: Pexels)
Norway में आधी रात को भी सूरज नॉर्वे के कुछ हिस्सों में गर्मियों के दौरान सूरज डूबता ही नहीं है। इसे ‘मिडनाइट सन’ कहा जाता है, जहां 24 घंटे तक दिन जैसा उजाला रहता है। (Photo Source: Pexels)
Russia का आकार प्लूटो से भी बड़ा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल ग्रह Pluto के सतह क्षेत्र से भी ज्यादा है। यह तथ्य रूस की विशालता को दर्शाता है। (Photo Source: Pexels)