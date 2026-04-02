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दुनिया जितनी बड़ी है, उतनी ही विविधताओं से भरी हुई भी है। कई बार कुछ तथ्य इतने अजीब लगते हैं कि वे झूठ जैसे महसूस होते हैं, लेकिन जब उनके पीछे की सच्चाई सामने आती है तो समझ आता है कि हर देश की अपनी अलग व्यवस्था, परंपरा और सोच होती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले देशों के अनोखे राज। (Photo Source: Pexels)