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भारत के लिए क्यों है यह बड़ी उपलब्धि?

UPI का वैश्विक विस्तार भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। इससे विदेश यात्रा के दौरान नकदी और विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होती है, अंतरराष्ट्रीय भुगतान अधिक आसान बनते हैं और भारत वैश्विक फिनटेक क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है। आने वाले समय में और भी देशों के UPI नेटवर्क से जुड़ने की संभावना है, जिससे भारतीय नागरिकों को विदेशों में डिजिटल भुगतान की और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। (Image Generated by ChatGPT)