UPI की वैश्विक उड़ान, अब विदेशों में भी QR स्कैन कर करें भुगतान, जानिए किन देशों में मिल रही है डिजिटल पेमेंट की सुविधा
Countries Accepting UPI: भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI अब दुनिया के कई देशों में अपनी पहचान बना चुका है। इससे भारतीय पर्यटक और प्रवासी विदेशों में भी आसानी से सुरक्षित डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। जानिए वे कौन-से देश हैं जहां UPI की सुविधा उपलब्ध है और यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण साबित…
भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज दुनिया के सबसे सफल डिजिटल भुगतान सिस्टम में गिना जाता है। पहले जहां UPI का इस्तेमाल केवल भारत तक सीमित था, वहीं अब इसकी पहुंच कई देशों तक हो चुकी है। इससे भारतीय पर्यटक, प्रवासी और कारोबारी विदेशों में भी आसानी से QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। UPI के अंतरराष्ट्रीय विस्तार से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान मिल रही है और सीमा-पार भुगतान पहले से अधिक आसान बन रहे हैं। (Image Generated by ChatGPT)
क्या है UPI? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भारत का एक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है। इसकी मदद से लोग कुछ ही सेकंड में बैंक खाते से बैंक खाते में सुरक्षित और आसान तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI के जरिए व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यापारी (P2M) दोनों तरह के भुगतान किए जा सकते हैं। (Image Generated by ChatGPT)
भूटान भूटान उन शुरुआती देशों में शामिल है, जहां UPI को अपनाया गया। यहां भारतीय पर्यटक भाग लेने वाले दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर QR कोड स्कैन करके आसानी से भुगतान कर सकते हैं। इससे नकदी रखने की जरूरत काफी कम हो गई है। (Photo Source: Pexels)
फ्रांस फ्रांस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। इसकी शुरुआत प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल एफिल टॉवर से हुई, जहां भारतीय पर्यटक UPI के जरिए भुगतान कर सकते हैं। यह कदम भारत और यूरोप के बीच डिजिटल भुगतान सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
मॉरीशस भारत के करीबी मित्र देशों में शामिल मॉरीशस ने भी UPI को अपनाया है। इससे भारतीय पर्यटकों और स्थानीय कारोबारियों के लिए भुगतान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनी है। दोनों देशों के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी इससे नई मजबूती मिली है। (Photo Source: Pexels)
नेपाल नेपाल में स्थानीय वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से UPI को लागू किया गया है। इससे भारतीय यात्रियों के लिए सीमा-पार डिजिटल भुगतान करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। (Photo Source: Pexels)
कतर
कतर में भी UPI की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। विभिन्न पेमेंट सेवा प्रदाताओं और मर्चेंट नेटवर्क के सहयोग से भारतीय समुदाय और पर्यटक आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
सिंगापुर सिंगापुर UPI से जुड़ने वाले शुरुआती देशों में से एक है। यहां भारत के UPI और सिंगापुर के PayNow सिस्टम के बीच लिंक स्थापित किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच तेज और सहज क्रॉस-बॉर्डर भुगतान संभव हो गया है। (Photo Source: Pexels)
श्रीलंका श्रीलंका में UPI की शुरुआत भारतीय पर्यटकों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के उद्देश्य से की गई है। इससे दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला है। (Photo Source: Pexels)
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संयुक्त अरब अमीरात, विशेष रूप से दुबई और अबू धाबी, में कई रिटेल स्टोर, होटल, पर्यटन स्थलों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर UPI से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। यहां बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों और पर्यटकों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। (Photo Source: Pexels)
भारत के लिए क्यों है यह बड़ी उपलब्धि? UPI का वैश्विक विस्तार भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की विश्वसनीयता और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। इससे विदेश यात्रा के दौरान नकदी और विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होती है, अंतरराष्ट्रीय भुगतान अधिक आसान बनते हैं और भारत वैश्विक फिनटेक क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है। आने वाले समय में और भी देशों के UPI नेटवर्क से जुड़ने की संभावना है, जिससे भारतीय नागरिकों को विदेशों में डिजिटल भुगतान की और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। (Image Generated by ChatGPT)