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इतिहास केवल साम्राज्यों के उदय की कहानी नहीं है, बल्कि उनके पतन की भी गवाही देता है। दुनिया में कई ऐसे देश रहे हैं जो कभी शक्तिशाली थे, लेकिन समय के साथ युद्ध, राजनीतिक बदलाव, क्रांति या विलय के कारण उनका अस्तित्व खत्म हो गया। इन देशों की विरासत आज भी आधुनिक सीमाओं, संस्कृतियों और राजनीति को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशों के बारे में जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। (Photo Source: Unsplash)