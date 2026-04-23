कभी करते थे दुनिया पर राज, इतिहास के नक्शे से गायब हुए ये देश, जानिए उनके खत्म होने की वजह
Lost Nations: राजनीतिक परिस्थितियां, युद्ध, और सामाजिक बदलाव किसी भी देश के भविष्य को बदल सकते हैं। इतिहास के ये उदाहरण आज की दुनिया को समझने में मदद करते हैं और बताते हैं कि समय के साथ राष्ट्रों का स्वरूप बदलना स्वाभाविक है।
इतिहास केवल साम्राज्यों के उदय की कहानी नहीं है, बल्कि उनके पतन की भी गवाही देता है। दुनिया में कई ऐसे देश रहे हैं जो कभी शक्तिशाली थे, लेकिन समय के साथ युद्ध, राजनीतिक बदलाव, क्रांति या विलय के कारण उनका अस्तित्व खत्म हो गया। इन देशों की विरासत आज भी आधुनिक सीमाओं, संस्कृतियों और राजनीति को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशों के बारे में जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। (Photo Source: Unsplash)
सोवियत संघ 20वीं सदी का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक सोवियत संघ 1922 में बना और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रहा। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक संकटों के कारण यह 1991 में टूट गया और इसके 15 स्वतंत्र देश बन गए। (Photo Source: Unsplash)
तिब्बत तिब्बत एक समय स्वतंत्र क्षेत्र माना जाता था, लेकिन 1951 में इसे चीन में शामिल कर लिया गया। इसके बाद से यह चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, हालांकि इसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। (Photo Source: Unsplash)
किंगडम ऑफ हवाई प्रशांत महासागर में स्थित हवाई कभी एक स्वतंत्र राजतंत्र था। 1898 में इसे अमेरिका ने अपने अधिकार में ले लिया और बाद में यह अमेरिका का 50वां राज्य बन गया। (Photo Source: Unsplash)
ग्रान कोलंबिया 19वीं सदी की शुरुआत में बना यह देश दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा संघ था, जिसमें आज के कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा शामिल थे। राजनीतिक मतभेदों के कारण यह कुछ ही दशकों में टूट गया। (Photo Source: Pexels)
रोडेशिया अफ्रीका में स्थित रोडेशिया 1965 से 1979 तक अस्तित्व में रहा। यह एक विवादित और मान्यता प्राप्त न होने वाला राज्य था, जो अंततः 1980 में जिम्बाब्वे बन गया। (Photo Source: Pexels)