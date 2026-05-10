बर्डवॉचिंग के शौकीनों के लिए खास, भारत में गर्मियों के दौरान नजर आते हैं ये शानदार पक्षी
Indian Migratory Birds: गर्मियों में इन पक्षियों को देखना प्रकृति प्रेमियों और बर्डवॉचर्स के लिए एक शानदार अनुभव हो सकता है। यदि आप भी इस मौसम में किसी पार्क, झील या जंगल के आसपास जाएं, तो इन खूबसूरत मेहमानों पर जरूर नजर रखें।
गर्मियों का मौसम सिर्फ तेज धूप और गर्म हवाओं का ही नहीं, बल्कि पक्षी प्रेमियों के लिए भी बेहद खास समय होता है। भारत में इस दौरान कई खूबसूरत प्रवासी और स्थानीय पक्षी दिखाई देते हैं। कुछ पक्षी ऊंचे पहाड़ी इलाकों से भोजन और प्रजनन के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर आते हैं, तो कुछ विदेशों से लंबी यात्रा करके भारत पहुंचते हैं। उनकी मधुर आवाज, रंग-बिरंगे पंख और अनोखी गतिविधियां हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शानदार पक्षियों के बारे में जिन्हें आप इस गर्मी के मौसम में आसानी से देख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
एशियन कोयल गांव में गर्मियों की शुरुआत होते ही ‘कू-ऊ’ की मीठी आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज एशियन कोयल की होती है। नर कोयल चमकदार काले रंग की होती है, जबकि मादा भूरे रंग की होती है जिस पर सफेद धारियां दिखाई देती हैं। प्रजनन के मौसम में इनकी गतिविधियां काफी बढ़ जाती हैं और ये पेड़ों पर आसानी से नजर आ जाती हैं। (Photo Source: Pexels)
ब्लैक-क्राउन्ड नाइट हेरॉन यह पक्षी यूरोप और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों से भारत आता है। इसे आमतौर पर झीलों, तालाबों और दलदली इलाकों के आसपास देखा जाता है। यह दिन की बजाय शाम और रात के समय ज्यादा सक्रिय रहता है और मछलियों तथा छोटे जलीय जीवों का शिकार करता है। (Photo Source: Pexels)
ब्लू-चीक्ड बी-ईटर यह पक्षी अपने नीले गालों और मुड़ी हुई चोंच के कारण बेहद आकर्षक लगता है। यह मधुमक्खियों, ड्रैगनफ्लाई और अन्य छोटे कीड़ों को खाकर जीवित रहता है। इसकी तेज उड़ान और हवा में शिकार पकड़ने की कला इसे पक्षी प्रेमियों के बीच खास बनाती है। खुले मैदानों और पानी के आसपास इसे उड़ते हुए देखा जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
ब्लू-टेल्ड बी-ईटर दक्षिण-पूर्व एशिया से आने वाला यह रंगीन पक्षी अक्सर जल स्रोतों के पास दिखाई देता है। इसकी लंबी पूंछ और चमकीले रंग इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं। यह उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ने में माहिर होता है और समूह में दिखाई देता है। (Photo Source: Pexels)
कॉम्ब डक कॉम्ब डक को कई जगह ‘नटका’ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी चोंच पर बना उभरा हुआ हिस्सा होता है। यह पक्षी गर्मियों में भारत के कुछ हिस्सों में प्रजनन के लिए आता है और दलदली क्षेत्रों तथा झीलों के आसपास देखा जाता है। (Photo Source: Pexels)