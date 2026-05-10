1 /7

गर्मियों का मौसम सिर्फ तेज धूप और गर्म हवाओं का ही नहीं, बल्कि पक्षी प्रेमियों के लिए भी बेहद खास समय होता है। भारत में इस दौरान कई खूबसूरत प्रवासी और स्थानीय पक्षी दिखाई देते हैं। कुछ पक्षी ऊंचे पहाड़ी इलाकों से भोजन और प्रजनन के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर आते हैं, तो कुछ विदेशों से लंबी यात्रा करके भारत पहुंचते हैं। उनकी मधुर आवाज, रंग-बिरंगे पंख और अनोखी गतिविधियां हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शानदार पक्षियों के बारे में जिन्हें आप इस गर्मी के मौसम में आसानी से देख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)