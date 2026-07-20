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नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और भी तेज हो गया है। आज यानी 20 जुलाई, 2026 से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसी बीच CJP ने ‘चलो संसद’ मार्च का ऐलान किया। इस मार्च में भाग लेने के दौरान भारी संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर-मंतर पर पहुंचे, जहां से उन्होंने संसद की तरफ कूच किया। इस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीजेपी के समर्थक भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं अब तक क्या हुआ: (Photo Source: PTI)