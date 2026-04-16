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दुनिया के अलग-अलग शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती या संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अजीब और चौंकाने वाले रिकॉर्ड्स के लिए भी जाने जाते हैं। कहीं भीषण ठंड जीवन को चुनौती देती है, तो कहीं असहनीय गर्मी। कुछ शहर अपनी स्वच्छता और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ प्रदूषण और भीड़भाड़ के लिए चर्चा में रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शहरों के अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)