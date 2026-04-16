पुराने से लेकर सबसे साफ तक, दुनिया के वे शहर जिनके नाम हैं अनोखे रिकॉर्ड
Cities That Top Global Lists: दुनिया के अलग-अलग शहर सिर्फ भौगोलिक या सांस्कृतिक कारणों से ही नहीं, बल्कि अपने एक्सट्रीम रिकॉर्ड्स के लिए भी जाने जाते हैं। कहीं तापमान जीवन को कठिन बना देता है, तो कहीं हवा की गुणवत्ता या जनसंख्या घनत्व शहर की पहचान बन जाती है।
दुनिया के अलग-अलग शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती या संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अजीब और चौंकाने वाले रिकॉर्ड्स के लिए भी जाने जाते हैं। कहीं भीषण ठंड जीवन को चुनौती देती है, तो कहीं असहनीय गर्मी। कुछ शहर अपनी स्वच्छता और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ प्रदूषण और भीड़भाड़ के लिए चर्चा में रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शहरों के अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में। (Photo Source: Pexels)
प्राचीन शहरों से घिरा शहर – अंताल्या गोतुर्किये के अनुसार, अंताल्या अपने आसपास मौजूद प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के अवशेषों के कारण ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला शहर – बैंकॉक यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल के टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशंस इंडेक्स के अनुसार, बैंकॉक दुनिया का सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शहर है। यह शहर हर साल लाखों पर्यटकों की मेजबानी करता है। (Photo Source: Pexels)
सबसे ज्यादा स्ट्रीट आर्ट वाला शहर – बर्लिन आर्ट और कल्चर रिपोर्ट्स के अनुसार, बर्लिन अपनी जीवंत और विविध स्ट्रीट आर्ट संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)
सबसे खुशहाल शहर – कोपेनहेगन इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ (हैप्पी सिटी इंडेक्स) के अनुसार, कोपेनहेगन दुनिया का सबसे खुशहाल शहर माना जाता है। यह शहर बेहतर जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और संतुलित जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)
सबसे पुराना लगातार बसा शहर – दमिश्क UNESCO और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार, दमिश्क दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर माना जाता है। यह हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। (Photo Source: Pexels)
सबसे प्रदूषित शहर – दिल्ली IQAir वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली अक्सर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल होती है। यहां PM2.5 स्तर कई बार खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। (Photo Source: Pexels)
सबसे तेजी से विकसित शहर – दुबई ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स (GPCI) और शहरी विकास रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई को सबसे तेजी से विकसित होने वाले आधुनिक शहरों में गिना जाता है। यह शहर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)
दुनिया का सबसे गर्म शहर – कुवैत सिटी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन (WMO) और जलवायु अध्ययनों के अनुसार, कुवैत सिटी दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक माना जाता है। यहां गर्मियों में तापमान 45°C से अधिक तक पहुंच जाता है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म जलवायु का उदाहरण बन जाता है। (Photo Source: Pexels)
सबसे ऊंचाई पर बसा शहर – ला रिनकोनाडा नेशनल ज्योग्राफिक सहित भौगोलिक स्रोतों के अनुसार, पेरू का ला रिनकोनाडा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थायी शहर है, जो लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। (Photo Source: Pexels)
सबसे अलग-थलग बड़ा शहर – पर्थ भूगोलविदों और शहरी अध्ययन स्रोतों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ दुनिया के सबसे अलग-थलग बड़े शहरों में शामिल है, क्योंकि यह अन्य बड़े शहरों से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। (Photo Source: Pexels)
सबसे ऐतिहासिक शहर – रोम UNESCO और ऐतिहासिक अध्ययन स्रोतों के अनुसार, रोम दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक है। यह शहर प्राचीन रोमन सभ्यता और हजारों साल पुराने स्मारकों का केंद्र है। (Photo Source: Pexels)
दुनिया का सबसे साफ शहर – सिंगापुर ट्रैवल+लीजर और अन्य शहरी पर्यावरण रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंगापुर दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। यहां सख्त कानून, बेहतरीन कचरा प्रबंधन और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था शहर को साफ-सुथरा बनाए रखती है। (Photo Source: Pexels)
सबसे क्राउडेड शहर – टोक्यो शहरी जनसंख्या और डेमोग्राफिक स्टडीज के अनुसार, टोक्यो दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले महानगरों में शामिल है। यहां अत्यधिक भीड़ के बावजूद ट्रांसपोर्ट और सिस्टम बेहद व्यवस्थित हैं। (Photo Source: Pexels)
दुनिया का सबसे ठंडा शहर – याकुत्स्क भूगोलविदों और क्लाइमेट स्टडीज के अनुसार, रूस का याकुत्स्क (Yakutsk) दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए शहरों में शामिल है। यहां सर्दियों में तापमान अक्सर -40°C से नीचे चला जाता है और जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लोग यहां अत्यधिक ठंड के अनुसार अपनी जीवनशैली और बुनियादी ढांचे को ढाल चुके हैं। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: धरती पर मौजूद ये 7 जगहें किसी सपने या VFX से कम नहीं, दूसरी दुनिया जैसी लगती हैं ये लोकेशन)