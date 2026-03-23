बचपन में सुनी झूठी बातें, बड़े होकर भी नहीं बदली सोच लेकिन विज्ञान ने किया खारिज
Myths vs Facts: बचपन में हमें कई ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, जिन्हें हम बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक शोध (Research) और प्रतिष्ठित संस्थानों के अध्ययन बताते हैं कि इनमें से कई मान्यताएं गलत या अधूरी हैं। आइए इन मिथकों को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ समझते हैं।
बचपन में हमें कई ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जो सुनने में लॉजिकल लगती हैं, लेकिन असल में वे पूरी तरह सही नहीं होतीं। दिलचस्प बात यह है कि बड़े होने के बाद भी हम उनमें से कई बातों पर यकीन करते रहते हैं और इन मिथकों को कई बार पीढ़ियों से दोहराया जाता रहा है। लेकिन विज्ञान ने इन में से कई मान्यताओं को गलत साबित किया है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आम मिथक और उनके पीछे की सच्चाई। (Photo Source: Pexels)
च्युइंग गम पेट में 7 साल तक रहती है? यह एक आम धारणा है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान इसे गलत मानता है। पाचन तंत्र ऐसे पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकाल देता है जो पूरी तरह पच नहीं पाते। Pediatrics (1998) और Respiratory Medicine Case Reports (2020) में प्रकाशित शोध बताते हैं कि सामान्य मात्रा में निगली गई च्युइंग गम कुछ दिनों में मल के साथ बाहर निकल जाती है। हालांकि, अत्यधिक मात्रा में गम निगलने पर ‘bezoar’ नामक दुर्लभ ब्लॉकेज बन सकता है, जो अपवाद है। (Photo Source: Pexels)
उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस होता है? इस मिथक को कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने खारिज किया है। सबसे चर्चित उदाहरण डॉ. डोनाल्ड उंगर का 50 साल लंबा व्यक्तिगत प्रयोग है, जिसमें उन्होंने एक हाथ की उंगलियां नियमित रूप से चटकाईं, लेकिन दोनों हाथों में आर्थराइटिस का कोई अंतर नहीं पाया। इसके अलावा, विभिन्न मेडिकल रिसर्च यह बताती हैं कि यह आवाज जोड़ों के तरल (synovial fluid) में गैस बुलबुलों के फूटने से आती है, न कि किसी बीमारी का संकेत है। (Photo Source: Pexels)
शेविंग से बाल मोटे हो जाते हैं? यह धारणा भी वैज्ञानिक रूप से गलत साबित हो चुकी है। The Anatomical Record (1928) और बाद में Journal of Investigative Dermatology में प्रकाशित अध्ययनों ने पाया कि शेविंग बालों की मोटाई, रंग या वृद्धि दर को प्रभावित नहीं करती। रेजर से कटे बालों का सिरा सपाट (blunt) हो जाता है, जिससे वे मोटे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी संरचना नहीं बदलती। (Photo Source: Pexels)
गाजर खाने से नजर तेज होती है? गाजर में मौजूद विटामिन A आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन यह आपकी दृष्टि को असाधारण रूप से तेज नहीं बनाता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने रडार तकनीक को छिपाने के लिए इस मिथक को बढ़ावा दिया था। इस ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख Imperial War Museum, Mass Observation Archive और UK National Archives के दस्तावेजों के विश्लेषण में मिलता है। (Photo Source: Pexels)
गीले बालों के साथ बाहर जाने से सर्दी होती है? यह एक बहुत आम लेकिन गलत धारणा है। सर्दी-जुकाम वायरस के कारण होता है, न कि ठंड या गीले बालों की वजह से। Common Cold Unit (Salisbury, UK) में किए गए नियंत्रित अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया कि तापमान का सीधा संबंध संक्रमण से नहीं है। हालांकि ठंड के मौसम में लोग अधिक समय बंद जगहों में बिताते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ती है। (Photo Source: Pexels)
चीनी खाने से बच्चे हाइपर हो जाते हैं? इस विषय पर कई वैज्ञानिक शोध किए गए हैं और अधिकांश ने इस मिथक को खारिज किया है। New England Journal of Medicine (1995) और Journal of the American Medical Association (JAMA, 1994) में प्रकाशित अध्ययनों ने पाया कि चीनी का बच्चों के व्यवहार या हाइपरएक्टिविटी से कोई सीधा संबंध नहीं है। कई मामलों में माता-पिता की अपेक्षाएं (expectation bias) बच्चों के व्यवहार की धारणा को प्रभावित करती हैं। (Photo Source: Pexels)
हम दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं? यह एक व्यापक रूप से फैला हुआ मिथक है, जिसे न्यूरोसाइंस पूरी तरह खारिज करता है। आधुनिक ब्रेन इमेजिंग तकनीक जैसे fMRI और PET स्कैन यह दिखाते हैं कि हम लगभग अपने पूरे मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। Johns Hopkins School of Medicine के न्यूरोलॉजिस्ट सहित कई एक्सपर्ट्स ने स्पष्ट किया है कि मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहता। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: क्या 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे कहलाएंगे ‘सिग्मा जनरेशन’, जानिए क्या है ये नया ट्रेंड)