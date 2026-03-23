8 /8

हम दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं?

यह एक व्यापक रूप से फैला हुआ मिथक है, जिसे न्यूरोसाइंस पूरी तरह खारिज करता है। आधुनिक ब्रेन इमेजिंग तकनीक जैसे fMRI और PET स्कैन यह दिखाते हैं कि हम लगभग अपने पूरे मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। Johns Hopkins School of Medicine के न्यूरोलॉजिस्ट सहित कई एक्सपर्ट्स ने स्पष्ट किया है कि मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहता। (Photo Source: Pexels)

(यह भी पढ़ें: क्या 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे कहलाएंगे ‘सिग्मा जनरेशन’, जानिए क्या है ये नया ट्रेंड)