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गंगोत्री: गंगा का उद्गम स्थल

यात्रा का अगला पड़ाव गंगोत्री है, जो 3,400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मां गंगा को समर्पित है और मान्यता है कि भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर उतारा। गंगोत्री से करीब 19 किमी दूर गौमुख स्थित है, जिसे गंगा का वास्तविक स्रोत माना जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए कठिन ट्रेक करना पड़ता है। इस क्षेत्र में नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। (PTI Photo)