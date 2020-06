1 / 8

Carry Minati: मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाती इन दिनों चर्चा में हैं। उनके चर्चा का कारण बना उनका वीडियो- Youtube vs Tiktok: The End. इस वीडियो में उन्होंने टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था। हालांकि यट्यूब ने कैरी के इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया। इसके बाद कैरी ने एक और वीडियो बना टिकटॉकर्स को रोस्ट किया। इसका नाम है यलगार। 'Yalgaar' यूट्यूब पर भारत का सबसे ज्यादा लाइक (10 मिलियन+) किए जाने वाला वीडियो है। (All Photos: Carry Minati Instagram)