1 / 12 Cannes 2019: न्यूयॉर्क मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित मेट गाला में अपने लुक को लेकर जहां प्रियंका चोपड़ा का सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया गया तो अब कान फिल्म फेस्टिवल में वह खूब वाहवाही लूट रही हैं। गुरुवार (16 मई) की शाम को देसी गर्ल ने जब कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी एंट्री की तो सब उन्हें देखते ही रह गए। हाल ही में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर कान फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें शेयर की, जिनमें वह गजब ही ढा रही हैं। इस दौरान उन्होंने ब्लैक और मरून कलर का थाई हाई-स्लिट डिजाइनर गाउन पहना, जिसमें वह बेहद खूबसूरत दिखीं। पहली प्रजेंस उन्होंने व्हाइट कलर के आउटफिट्स में दी और उसके बाद उन्होंने गाउन कैरी कर रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। अब क्वांटिको स्टार के फैंस उनकी तस्वीरें शेयर जमकर तारीफ कर रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी परफोर्मेंस से प्रियंका आलोचकों को भी इंप्रेस कर रही हैं। देखिए प्रियंका के ग्लैमरस अवतार की तस्वीरें। (All Pics- Instagram)

2 / 12 तस्वीरों में प्रियंका का अंदाज-ए-बयां वाकाई काबिल-ए-तारीफ है।

3 / 12 रेड कार्पेट पर आते ही उन्होंने सभी आए मेहमानों से नमस्कार कर भारतीय होने का परिचय दिया। जैसा कि वह हमेशा करती हैं।

4 / 12 प्रियंका ने सिंपल अंदाज से ही सबको अपनी ओर आकर्षित किया।

5 / 12 कम मेकअप में भी बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं।

6 / 12 अपने लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने मरून कलर के गाउन पर सिल्वर कलर के इयरिंग पहने।

7 / 12 इंस्टाग्राम पर पहले जिस तरह मेट गाला के लुक को लेकर प्रियंका को ट्रोल किया जा रहा था लेकिन अब तारीफों के पुल बाधें जा रहे हैं।

8 / 12 फैंस उनकी ऐसी खूबसूरती देखकर कायल हो गए हैं।

9 / 12 कान में जाने से पहले प्रियंका ने यह तस्वीर शेयर की थी।

10 / 12 व्हाइट आउटफिट्स में भी प्रियंका कमाल दिख रही हैं।

11 / 12 तस्वीर शेयर प्रियंका ने लिखा- Play Time.