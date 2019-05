Published on May 20, 2019 11:01 am

1 / 8 Cannes Film Festival 2019: फ्रांस की राजधानी पेरिस में जारी 72वां कान फिल्म फेस्टिवल में प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, हिना खान के बाद अब पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का लुक सामने आया। पिछले साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ पेरिस पहुंची और कान के रेड कार्पेट पर धमाकेदार एंट्री दी। ऐश्वर्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इस साल ऐश्वर्या गोल्डन और ग्रीन कलर के डिजाइनर गाउन में नजर आईं। रेड कार्पेट पर जैसी ही ऐश्वर्या बेटी का हाथ थामे नजर आईं तो हर किसी की नजरें दोनों पर टिकी रह गईं। इस दौरान ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या दोनों की ड्रेस एक दूसरे से मैच करती दिखी। जहां ऐश्वर्या ने अपने स्टाइलिश से रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा तो वहीं उनकी बेटी ने क्यूटनेस से हर किसी रिझाया। ऐश्वर्या जहां भी जाती हैं बेटी को साथ लेकर जाती हैं और फैंस को उनका यह अंदाज भी काफी पसंद हैं। वह एक खूबसूरत एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बेहतर मां भी हैं। देखिए कान के दौरान ऐश्वर्या का ग्लैमरस अंदाज। (All pics- Reuters/ Instagram)

2 / 8 ग्रीन और गोल्डन कलर की मरमेड ड्रेस में ऐश्वर्या ने न्यूड मेकअप कर सिंपल लुक को दर्शाया।

3 / 8 वन साइडेड स्लीव वाली ड्रेस का चुनाव कर ऐश्वर्या बाकी दूसरी एक्ट्रेस से हटकर दिखीं।

4 / 8 कान के दौरान ऐश्वर्या का हेयरस्टाइल ग्लोसी नजर आया, जिसे उन्होंने जेल से संवारा हुआ था। सिंपल लुक में भी ऐश ने कान की महफिल लूट ली।

5 / 8 ऐश्वर्या के चमकते चेहरे ने हर किसी को उन्हें निहारने पर मजबूर किया।

6 / 8 उनके गॉर्जियस लुक की खूब तारीफ हो रही है। वह इस ड्रेस में मानो एक जलपरी की तरह नजर आईं।

7 / 8 हमेशा की तरह इस बार भी फैंस उनके लुक को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।