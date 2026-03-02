2 /8

FedEx

FedEx का लोगो देखने में साधारण टेक्स्ट जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक खास राज छिपा है। ‘E’ और ‘x’ के बीच की सफेद जगह (negative space) में एक तीर बना हुआ है। यह तीर कंपनी की तेज गति, सटीकता और आगे बढ़ने की सोच का प्रतीक है। खास बात यह है कि यह तीर तब तक दिखाई नहीं देता, जब तक आप इसे ध्यान से न देखें। (Photo Source: Pexels)