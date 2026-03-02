दिखने में सिंपल, लेकिन खास है इन कंपनियों के लोगो का डिजाइन, जिनमें छिपे हैं खास मैसेज
Hidden Logo Meanings: कंपनियां अपने लोगो के जरिए अपने मूल्यों, इतिहास और ग्राहकों के साथ रिश्ते को दर्शाती हैं। इन कंपनियों ने अपने लोगो में ऐसे संदेश छिपाए हैं, जो क्रिएटिविटी और ब्रांडिंग की गहराई को दर्शाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगो के बारे में।
दुनिया की बड़ी कंपनियों के लोगो सिर्फ पहचान का माध्यम नहीं होते, बल्कि उनमें छिपे होते हैं कई गहरे संदेश और क्रिएटिव आइडिया। पहली नजर में ये लोगो साधारण लग सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर इनमें छिपे संकेत कंपनी की सोच, उद्देश्य और ब्रांड पहचान को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मशहूर लोगो के पीछे छिपे दिलचस्प रहस्य। (Photo Source: Pexels)
FedEx FedEx का लोगो देखने में साधारण टेक्स्ट जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक खास राज छिपा है। ‘E’ और ‘x’ के बीच की सफेद जगह (negative space) में एक तीर बना हुआ है। यह तीर कंपनी की तेज गति, सटीकता और आगे बढ़ने की सोच का प्रतीक है। खास बात यह है कि यह तीर तब तक दिखाई नहीं देता, जब तक आप इसे ध्यान से न देखें। (Photo Source: Pexels)
Amazon Amazon के लोगो में दिखने वाला पीला तीर सिर्फ एक स्माइल नहीं है। यह तीर ‘A’ से ‘Z’ तक जाता है, जो इस बात का संकेत है कि Amazon पर A से Z तक हर चीज उपलब्ध है। साथ ही यह एक मुस्कान भी बनाता है, जो ग्राहक सिफैक्सन और पॉजिटिव एक्सपीरियंस को दर्शाता है। (Photo Source: Unsplash)
Baskin Robbins Baskin Robbins के लोगो में ‘BR’ अक्षरों के अंदर गुलाबी रंग से ’31’ नंबर छिपा हुआ है। यह नंबर कंपनी के मूल 31 आइसक्रीम फ्लेवर को दर्शाता है, जो इस विचार पर आधारित था कि ग्राहक महीने के हर दिन एक नया फ्लेवर ट्राय कर सके। (Photo Source: Unsplash)
Toyota Toyota का लोगो तीन ओवल (oval) से मिलकर बना है। इस शेप में ‘Toyota’ शब्द का हर अक्षर छिपा हुआ है। इसके अलावा ये डिजाइन कंपनी और ग्राहक के दिल तथा उनके बीच के भरोसे के रिश्ते को भी दर्शाती हैं। (Photo Source: Pexels)
Tostitos Tostitos के लोगो में बीच के दो ‘T’ असल में दो लोगों की आकृति बनाते हैं। ‘i’ पर लगा डॉट साल्सा के बाउल को दिखाता है, और दोनों लोग चिप्स के साथ साल्सा शेयर कर रहे हैं। यह लोगो दोस्ती, शेयरिंग और साथ में आनंद लेने का संदेश देता है। (Photo Source: Pexels)
Toblerone Toblerone के लोगो में एक पहाड़ बना है, जो स्विट्जरलैंड के Matterhorn पर्वत से प्रेरित है। ध्यान से देखने पर इस पहाड़ के अंदर एक भालू (Bear) की आकृति छिपी हुई है। यह भालू स्विट्जरलैंड के Bern शहर का प्रतीक है, जहां से यह चॉकलेट ब्रांड शुरू हुआ था। (Photo Source: Unsplash)