अलग-अलग देशों के कैलेंडर, जानिए कैसे बदलती है नए साल की तारीख
Different Calendar Systems: दुनिया भर में समय को मापने के तरीके अलग-अलग हैं, और हर कैलेंडर अपने साथ एक खास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान लेकर आता है। ये कैलेंडर न सिर्फ तारीखें बताते हैं, बल्कि सभ्यताओं की परंपराओं, मान्यताओं और लाइफस्टाइल को भी दर्शाते हैं।
दुनिया भर में समय को मापने और त्योहारों को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग कैलेंडर प्रचलित हैं। जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक ही कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के अपने-अपने खास कैलेंडर हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान और महत्व है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनोखे कैलेंडरों के बारे में-
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ग्रेगोरियन कैलेंडर आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिविल कैलेंडर है। इसमें 12 महीने होते हैं और नया साल हर साल 1 जनवरी से शुरू होता है। यह कैलेंडर वैज्ञानिक गणना पर आधारित है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। (Photo Source: Pexels)
विक्रम संवत भारत और नेपाल में धार्मिक और पारंपरिक कामों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका नया साल आमतौर पर चैत्र माह (मार्च-अप्रैल) से शुरू होता है। हिंदू त्योहारों की तिथियां इसी कैलेंडर से तय होती हैं। (Photo Source: @SanskritAgain/X)
शक संवत यह भारत का ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर है, जिसका उपयोग सरकारी कामों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया जाता है। इसका नया साल चैत्र 1 से शुरू होता है, जो आमतौर पर 22 मार्च के आसपास पड़ता है। (Photo Source: Pexels)
हिजरी इस्लामिक कैलेंडर यह एक चंद्र (लूनर) कैलेंडर है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान धार्मिक अवसरों जैसे रमजान, हज और ईद के लिए अपनाते हैं। इसका साल मुहर्रम 1 से शुरू होता है। (Photo Source: Pinterest)
हिब्रू कैलेंडर यहूदी धर्म में उपयोग होने वाला यह कैलेंडर धार्मिक जीवन का आधार है। इसका नया साल ‘रोश हशाना’ के दौरान तिश्रेई महीने की पहली तारीख को शुरू होता है। (Photo Source: Pinterest)
चीनी कैलेंडर यह एक लूनीसोलर (चंद्र-सौर) कैलेंडर है, जिसका उपयोग चीन में प्रमुख त्योहारों जैसे लूनर न्यू ईयर के लिए किया जाता है। इसका नया साल जनवरी और फरवरी के बीच अमावस्या के दिन शुरू होता है। (Photo Source: Unsplash)
इथियोपियन कैलेंडर इथियोपिया में आधिकारिक रूप से इस्तेमाल होने वाला यह कैलेंडर बेहद खास है क्योंकि इसमें 13 महीने होते हैं। इसका नया साल ‘मेस्केरेम 1’ से शुरू होता है, जो लगभग 11 सितंबर को पड़ता है। (Photo Source: Pinterest)