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दुनिया भर में समय को मापने और त्योहारों को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग कैलेंडर प्रचलित हैं। जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक ही कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के अपने-अपने खास कैलेंडर हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान और महत्व है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनोखे कैलेंडरों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)