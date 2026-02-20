3 /9

ब्रूस ली

मार्शल आर्ट्स और सिनेमा का क्रांतिकारी, ब्रूस ली ने सिर्फ एक्शन फिल्मों को नया आयाम दिया बल्कि उनके थॉट्स और फिलॉसफी ने लोगों को जीवन जीने की अलग प्रेरणा दी। केवल 32 वर्ष की उम्र में उनके अचानक निधन के बावजूद, उनकी कला और मिडिया पर प्रभाव आज भी अनमोल है। (Photo Source: Express Archive)