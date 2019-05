Updated on May 31, 2019 11:02 am

1 / 14 राष्ट्रपति भवन में 30 मई को आयोजित पीएम मोदी और उनके मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह में हर क्षेत्र से जुड़ीं हस्तियां नजर आईं। इस समारोह में बी-टाउन से जुड़ीं तमाम हस्तियों ने भी अपनी रौनक बिखेरी। जहां पर करण जौहर, रजनीकांत, अनुपम खेर, बोनी कपूर, अनिल कपूर, शाहिद कपूर और कंगना रनौत जैसे कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सिद्धार्थ रॉय कपूर, मधुर भंडारकर भी राष्टपति भवन पहुंचे। मोदी की बायोपिक में उनका किरदार निभाने वाले विवेक ओबेरॉय भी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में उन्हें तीसरी बार शपथ ग्रहण करता देख रहा हूं। इनमें से तमाम वे सेलेब्ल हैं जिनसे पिछले साल पीएम मोदी ने मुलाकात की थी और राष्ट्रनिर्माण में उनके योगदान पर चर्चा की थी। मोदी लहर के बीच इन दिनों 'मोदी है तो मुमकिन' की लाइन भी खूब चलन में हैं। इसी बीच इस समारोह में करण जौहर की सेल्फी में कंगना नजर आईं। लोग तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आइए डालते हैं राष्ट्रपति भवन में पहुंचे बी-टाउन सेलेब्स पर एक नजर। (All Pics- Varindar Chawla Express)

2 / 14 मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कंगना रनौत गोल्डन बॉर्डर की व्हाइट साड़ी में पहुंची। उन्होंने शिरकत करने के लिए रवाना होने से पहले ट्विटर पर मोदी को भविष्य के लिये शुभकामनाएं दी। वह अक्सर पीएम की तारीफ करतीं नजर आती हैं।

3 / 14 इस शपथ ग्रहण समारोह में जब करण जौहर बाकी दूसरे जाने-माने चेहरों के साथ सेल्फी ले रहे थे तो उसी फ्रेम में कंगना रनौत भी खड़ी दिखीं। तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कंगना और करण जौहर के विवाद के बारे में तो आप जानते ही हैं। कंगना ने करण के शो में उन्हें मूवी माफिया कहा था। कंगना का मानना है कि करण इंडस्ट्री से बाहर से लोगों को कास्ट नहीं करते और वे बॉलीवुड के उन चुनिंदा फिल्मकारों में से हैं जो बड़ी शान से नेपोटिज्म का झंडा उठाए चलते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन में दोनों अपने बीच के विवाद को भूल साथ में सेल्फी लेते नजर आए। लोग तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिख रहे हैं मोदी है तो मुमकिन।

4 / 14 यहां भी कंगना और करण एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। उनके अलावा पत्नी संग रजनीकांत, मधुर भंडारकर, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत और बाकी जाने-माने चेहरे दिख रहे हैं।

5 / 14 सनी देओल यहां कोट शर्ट और जींस के कॉम्बिनेशन में नजर आए। वह अभिनेता होने के साथ-साथ अब एक राजनेता भी बन गए हैं।

6 / 14 एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार यहां बेहद ही ग्लैमरस अंदाज में पहुंची।

7 / 14 अनिल कपूर डैशिंग अंदाज में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे।

8 / 14 अनुपम खेर कोट-पैंट के साथ टाई लगाकर इस समारोह में पहुंचे।

9 / 14 कुर्ता- पायजामा और जैकेट में फिल्म निर्देशक मधुर भंडाकर यहां पहुंचे।

10 / 14 मुंबई से पत्नी के साथ मुकेश अंबानी और चेन्नई से पत्नी संग रजनीकांत मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने पहुंचे थे। रजनीकांत और मुकेश अंबानी ने एक दूसरे को गले लगाया।

11 / 14 पत्नी मीरा के साथ शाहिद कपूर भी पहुंचे।

12 / 14 शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सेल्फी लेते बी-टाउन सेलेब्स।

13 / 14 सुशांत सिंह राजपूत भी इस समारोह में पहुंचे।