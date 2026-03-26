हर दिन देखते हैं ये चिन्ह, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी कहानी, इनके पीछे छिपे हैं हजारों साल पुराने राज
Hidden Meaning of Symbols: हम जिन Symbols को रोज देखते हैं, वे सिर्फ डिजाइन नहीं हैं, उनके पीछे इतिहास, विज्ञान और संस्कृति की गहरी कहानियां छुपी हैं। आइए जानते हैं इन Common Symbols के पीछे छिपी दिलचस्प कहानियां-
हम हर दिन अपने फोन, लैपटॉप, ऑफिस और शहर की इमारतों पर कई Symbols देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका असली मतलब क्या है? इनमें से कुछ Symbols हजारों साल पुराने इतिहास से जुड़े हैं, तो कुछ इंजीनियरों की क्रिएटिव सोच का नतीजा हैं। आइए जानते हैं इन रोजमर्रा के Symbols के पीछे छुपी दिलचस्प कहानियां-
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Bluetooth Symbol Bluetooth का लोगो दरअसल एक Bindrune है, जो पुराने नॉर्डिक अक्षरों (Runes) से बना है। यह दो अक्षरों – H (Hagall) और B (Bjarkan) – को मिलाकर बनाया गया है। ये अक्षर King Harald Bluetooth के नाम के शुरुआती अक्षर हैं, जिन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे की अलग-अलग जनजातियों को एकजुट किया था। ठीक उसी तरह, Bluetooth तकनीक अलग-अलग डिवाइस को जोड़ती है। (Photo Source: Pexels)
USB Symbol USB का Symbol देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका डिजाइन काफी सोच-समझकर बनाया गया है। यह समुद्र के देवता Neptune के Trident (त्रिशूल) से प्रेरित है। इसके तीन अलग-अलग सिर – Triangle, Circle और Square यह दिखाते हैं कि USB कई तरह के डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। (Photo Source: Pexels)
Power Button Symbol आपने हर डिवाइस पर यह Symbol जरूर देखा होगा। यह Symbol दरअसल Binary Language से लिया गया है- 1 = ON, और 0 = OFF। इन दोनों को मिलाकर यह Symbol बनाया गया। इसे 1973 में IEC (International Electrotechnical Commission) ने स्टैंडर्ड बनाया, ताकि दुनिया भर में लोग बिना भाषा के भी इसे समझ सकें। (Photo Source: Pexels)
@ Symbol आज Email के कारण @ Symbol बहुत आम हो चुका है, लेकिन इसकी जड़ें मध्यकाल (Medieval Period) तक जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन साधु (Monks) इसे लैटिन शब्द ‘ad’ के शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ‘a’ और ‘d’ को जोड़कर यह Symbol बनाया ताकि लिखने में समय और कागज दोनों बच सकें। (Photo Source: Unsplash)
Barber Pole सैलून के बाहर लगा लाल-सफेद घुमावदार Pole सिर्फ सजावट नहीं है। यह उस समय की निशानी है जब Barber ही Surgery और Bloodletting (खून निकालने का इलाज) किया करते थे। लाल रंग का आर्थ है खून, सफेद रंग का अर्थ है पट्टियां, और स्पाइरल का अर्थ है सूखती हुई खून लगी पट्टियां। (Photo Source: Pexels)
Rx Symbol दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा Rx Symbol बहुत पुराना है। यह 16वीं सदी के लैटिन शब्द ‘Recipe’ का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका अर्थ है ‘ले लो’। कुछ लोग इसे Eye of Horus या Jupiter से जोड़ते हैं, लेकिन इतिहासकार इसे एक साधारण लैटिन संक्षेप मानते हैं। (Photo Source: Pexels)