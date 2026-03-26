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Bluetooth Symbol

Bluetooth का लोगो दरअसल एक Bindrune है, जो पुराने नॉर्डिक अक्षरों (Runes) से बना है। यह दो अक्षरों – H (Hagall) और B (Bjarkan) – को मिलाकर बनाया गया है। ये अक्षर King Harald Bluetooth के नाम के शुरुआती अक्षर हैं, जिन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे की अलग-अलग जनजातियों को एकजुट किया था। ठीक उसी तरह, Bluetooth तकनीक अलग-अलग डिवाइस को जोड़ती है। (Photo Source: Pexels)