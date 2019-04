1 / 6

बिग बॉस 12 की कंटेस्टेंट नेहा पेंडसे पिछले कई दिनों से अपनी तस्वीरों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। वह आए दिन ही अपनी हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर अच्छी खासी फैन फोलोविंग बड़ा रही हैं। बता दें कि ये वही नेहा पेंडसे हैं जो May I Come in Madam के दौरान अपने मोटापे को लेकर ट्रोल हुई थीं और बाद में उन्हें शो छोड़ना पड़ा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी पर्सनालिटी पर काफी होमवर्क किया। अब नेहा पूरी तरह से फिट एंड फाइन हैं और अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं। बिग बॉस में नेहा का सफर बहुत ही छोटा रहा। शो से बाहर आने के बाद नेहा तमाम दफा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में रहीं। उनकी पर्सनालिटी में काफी निखार आया है। जिस नेहा को लोग पहले कभी मोटा कहकर चिढ़ाया करते थे अब वह अट्रैक्टिव दिखने लगी हैं। देखिए नेहा पेंडसे की दिल जीत लेने वाली तस्वीरें। (All Pics- NEHHA PENDSE instagram)