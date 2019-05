Updated on May 2, 2019 10:58 am

1 / 8 अपने ग्लैमरस लुक को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक बार फिर से चर्चा में हैं। हाल ही में दिशा की अपकमिंग फिल्म भारत का गाना रिलीज हुआ है, जिसमें वह सलमान खान संग रोमांस करते दिख रही हैं। फिल्म के गाने Slow Motion में दिशा ने पीले रंग की साड़ी पहनी है, जिसे जहां कई फैंस उनके हॉट लुक को पसंद कर रहे हैं तो वहीं कई लोग साड़ी की वजह से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल, इस गाने में दिशा का डांस और रोमांस भरा अंदाज तो फैंस को भा रहा है लेकिन उनकी साड़ी किसी को पसंद नहीं आ रही। बता दें दिशा ने इस गाने में ऐसी साड़ी पहनी है जिसका पल्लू एक रस्सी की तरह दिख रहा है। इस साड़ी को लेकर न सिर्फ दिशा बल्कि फिल्ममेकर्स भी आलोचकों के निशाने पर हैं। तमाम जाने-माने डिजाइनर्स का कहना है कि साड़ी हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है, जिसे पहनने से नारी की शोभा बड़ती है लेकिन दिशा ने जिस साड़ी को पहना है उसमें तो साड़ी के मूल तत्व को ही खत्म कर दिया है। फिल्मों में अपनी साड़ी के लुक को लेकर दिशा पाटनी ही नहीं बल्कि उनसे पहले भी तमाम अभिनेत्रियां खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं।

2 / 8 फिल्म दे दे प्यार में एक्ट्रेस रकुल प्रीत भी अपनी साड़ी के लुक को लेकर खूब चर्चा में रही थीं। इस साड़ी के लुक में रकुल प्रीत काफी हॉट लुक में दिखी थीं। फिल्म में उनके साथ अजय देवगन और तब्बू भी थीं।

3 / 8 सलमान खान की बॉडीगार्ड फिल्म में करीना कपूर भी अपने साड़ी के लुक को लेकर लंबे समय तक फैंस की निगाहों में बसी रहीं। फिल्म के गाने 'तेरी-मेरी प्रेम कहानी' में करीना कपूर का साड़ी वाला लुक फैंस को काफी पसंद आया था।

4 / 8 शाहरुख खान संग रा-वन में करीना का साड़ी वाला 'छम्मक छल्लो' अवतार भी खूब चर्चा में रहा। फिल्म भले ही दर्शकों को पसंद न आई हो लेकिन छम्मक छल्लो गाने में करीना का रेड लुक फैंस को खूब भाया था।

5 / 8 फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण ने भी अपने साड़ी वाले हॉट लुक के जरिए खूब सुर्खियां बटोरी थीं। फिल्म के गाने "Badtameez Dil" में ब्लू कलर की स्टाइलिश साड़ी में दीपिका बेहद खूबसूरत दिखी थीं।

6 / 8 अक्षय कुमार की फिल्म तीस मार खान में कैटरीना अपनी मिनी साड़ी को लेकर लंबे समय तक चर्चा में शुमार हुई थीं। कैटरीना ने ये साड़ी फिल्म के गाने शीला की जवानी में पहनी थी। उस दौरान ये गाना तो फैंस को खूब पसंद आया लेकिन साड़ी को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। इस साड़ी में भी कैटरीना की साड़ी का पल्लू रस्सी की तरह दिखाई दिया था।

7 / 8 फिल्म मोहरा के गाने टिप-टिप बरसा पानी में रवीना ने भी अपने साड़ी वाले लुक के जरिए खूब लाइमलाइट लूटी। ये गाना अब भी दर्शकों को काफी पसंद आता है।