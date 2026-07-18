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मानसून का मौसम आते ही भारत के जंगल, घास के मैदान और पहाड़ी इलाके हरियाली से भर जाते हैं। इसी समय राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर (Indian Peacock) का प्रजनन काल भी शुरू होता है। बारिश की फुहारों के बीच नर मोर अपने रंग-बिरंगे पंख फैलाकर आकर्षक नृत्य करते हैं, जो प्रकृति के सबसे मनमोहक दृश्यों में से एक माना जाता है। अगर आप बर्ड वॉचिंग, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी या प्रकृति प्रेमी हैं, तो ये जगहें मानसून में मोरों को देखने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। (Photo Source: Pexels)