The Accidental Prime Minister फिल्म में जहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किरदार अभिनेता अनुपम खेर निभा रहे हैं तो वहीं उनकी पत्नी के रूप में दिव्या सेठ शाह गुरुशरण कौर बनी हैं। इस बायोपिक में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में योगदान देने वाली सोनिया गांधी का किरदार भी बेहद अहम है। फिल्म में सोनिया की भूमिका जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नर्ट निभा रही हैं। फिल्म में जिस तरह से अनुपम खेर हूबहू मनमोहन सिंह की तरह दिख रहे हैं तो वहीं सुजैन भी पूरी तरह से सोनिया गांधी की भूमिका में नजर आ रही हैं। सुजैन पहले भी तमाम फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि The Accidental Prime minister से पहले भी सुजैन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका अदा कर चुकी हैं। तब भी उन्हें सोनिया के किरदार के लिए काफी पसंद किया गया था। यही वजह है कि फिल्म में भी उन्हें इस अहम किरदार के लिए चुना गया है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि The Accidental Prime minister से पहले सुजैन कब सोनिया के किरदार में दिखीं तो आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें।