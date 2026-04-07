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गर्मियों का मौसम अपने साथ चिलचिलाती धूप जरूर लाता है, लेकिन प्रकृति हमें इससे राहत देने के लिए कई मीठे और रसीले फलों का खजाना भी देती है। आम, तरबूज और खरबूजे जैसे फलों के अलावा दुनिया में कई ऐसे कम-ज्ञात समर फ्रूट्स भी हैं, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 9 खास फलों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)