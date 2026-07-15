‘बटर सिटी’ के नाम से मशहूर है भारत का यह शहर, आजादी के इतिहास के लिए भी है प्रसिद्ध
Butter City Of India: देश में कई शहर अपनी अनोखी पहचान और खास उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में एक शहर ‘भारत का बटर सिटी’ कहलाता है। यह स्थान अपने बड़े डेयरी उद्योग, मक्खन उत्पादन और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक योगदान के कारण देश का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
भारत में कई शहर अपनी किसी खास पहचान के लिए मशहूर हैं। कोई अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है तो कोई अपने खानपान या उद्योग के लिए। गुजरात के सूरत जिले का बारडोली ऐसा ही एक शहर है, जिसे ‘भारत का बटर सिटी’ (बटर सिटी ऑफ इंडिया) कहा जाता है। यह उपनाम यहां के मजबूत डेयरी उद्योग और बड़े पैमाने पर होने वाले मक्खन उत्पादन के कारण मिला है। इसके अलावा, बारडोली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। (Photo Source: Pexels)
क्यों कहा जाता है बारडोली को ‘बटर सिटी’? बारडोली की पहचान इसकी समृद्ध डेयरी व्यवस्था से जुड़ी है। यहां हर दिन हजारों डेयरी किसानों से दूध एकत्र किया जाता है, जिसे आधुनिक डेयरी प्लांट्स में प्रोसेस किया जाता है। इस दूध का बड़ा हिस्सा मक्खन, दूध, पनीर, घी और अन्य डेयरी उत्पादों में बदलकर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। मक्खन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण ही बारडोली को ‘बटर सिटी ऑफ इंडिया’ के नाम से जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)
सुमुल डेयरी ने दिलाई अलग पहचान बारडोली की डेयरी सफलता के पीछे सुमुल डेयरी (सूरत डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड) का बड़ा योगदान है। यह गुजरात की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्थाओं में से एक है। सूरत और आसपास के उपजाऊ क्षेत्रों के किसानों के सहयोग से यहां प्रतिदिन लाखों लीटर दूध एकत्र किया जाता है और आधुनिक तकनीक से विभिन्न डेयरी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस उद्योग ने स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। (Photo Source: Pexels)
स्वतंत्रता संग्राम में भी है ऐतिहासिक महत्व बारडोली सिर्फ डेयरी उद्योग के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्ष 1928 में यहीं बारडोली सत्याग्रह हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए अन्यायपूर्ण करों के विरोध में किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया। (Photo Source: Pexels)
सरदार पटेल को मिला ‘सरदार’ का सम्मान इस आंदोलन की सफलता के बाद स्थानीय लोगों ने वल्लभभाई पटेल को ‘सरदार’ की उपाधि दी। इसके बाद वे पूरे देश में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। (Photo Source: Pexels)
बारडोली में घूमने लायक जगहें यदि आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो बारडोली में कई महत्वपूर्ण जगहें देखने लायक हैं। स्वराज आश्रम – बारडोली सत्याग्रह के दौरान यह सरदार पटेल का निवास और आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। सरदार पटेल संग्रहालय – यहां स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज, तस्वीरें और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं, जो बारडोली के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं। (Photo Source: Unsplash)
बारडोली घूमने का सबसे अच्छा समय बारडोली घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और पर्यटक आराम से शहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को देख सकते हैं। इसी अवधि में नवरात्रि, दीपावली और मकर संक्रांति जैसे प्रमुख त्योहार भी पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिससे स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: भारतीय खानपान का जलवा, दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं ये 10 फूड्स)