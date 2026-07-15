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सुमुल डेयरी ने दिलाई अलग पहचान

बारडोली की डेयरी सफलता के पीछे सुमुल डेयरी (सूरत डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड) का बड़ा योगदान है। यह गुजरात की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्थाओं में से एक है। सूरत और आसपास के उपजाऊ क्षेत्रों के किसानों के सहयोग से यहां प्रतिदिन लाखों लीटर दूध एकत्र किया जाता है और आधुनिक तकनीक से विभिन्न डेयरी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस उद्योग ने स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। (Photo Source: Pexels)