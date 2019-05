Published on May 13, 2019 11:30 am

1 / 9 Bahu Hamari Rajni Kant फेम एक्ट्रेस नेहा कौल इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में नेहा ने अपने सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने मां बनने की जानकारी देने के साथ ही बेबी बंप को भी फ्लॉन्ट किया है। वैसे तो आपने तमाम टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के बेबी बंप का फोटोशूट देखा होगा लेकिन नेहा कौल जैसा शायद कभी नहीं। नेहा अपनी प्रेग्नेंसी की तस्वीर में बेबी बंप को अलग ही अंदाज में फ्लॉन्ट करते हुए दिख रही हैं। उन्होंने अपने पेट पर ब्लैक कलर की बेहतरीन पेंटिंग करवाई है जिसमें नन्हा बेबी कोख से बाहर की दुनिया को निहारता दिख रहा है। पेंटिंग में बच्चे की आंख, मुंह और हाथ साफ दिखाई दे रहा है। पोस्ट शेयर कर नेहा ने अपने फैंस से दुआएं देने को कहा है। पहली बार मां बनने जा रहीं नेहा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तस्वीर नेहा ने मदर्स डे के मौके पर शेयर की थी। जानिए नेहा के बारे में और भी बहुत कुछ। (All Pics- Instagram)

2 / 9 नेहा कौल ने Zindagi Ka Har Rang...Gulaal टीवी सीरियल से अपने करिअर की शुरुआत की थी। इसके बाद नैना की भूमिका में उन्होंने Love Marriage Ya Arranged Marriage टीवी शो में काम किया। 2013 में नेहा Ek Thhi Naayka में नाजनीन बनकर नजर आईं और 2015 में उन्होंने tu mera hero में भगवती की भूमिका अदा की थी। लेकिन इन सीरियल्स के जरिए नेहा को कुछ खास लोकप्रियता नहीं मिली।

3 / 9 नेहा को पहचान मिली Life OK के सीरियल Bahu Hamari Rajni Kant के जरिए।

4 / 9 आपको बता दें कि नेहा ने टीवी सीरिल्य के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है।

5 / 9 नेहा ने 2014 में आई Tanu Weds Manu में राया भैया यानी जिमी शेरगिल की बहन आयुषी की भूमिका में नजर आई थीं।

6 / 9 इसके बाद उन्होंने Hate Story 2 में भी काम किया। नेहा आखिरी बार Bitti Business Wali में नजर आई थीं।

7 / 9 नेहा के पति लेजली सिंह हैं। नेहा अक्सर अपने पति के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

8 / 9 नेहा और उनके पति दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं।