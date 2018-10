1 / 9

बाहुबली में भल्लालदेव की भूमिका निभाने वाले राणा दग्गुबती अपनी रियल लाइफ में भी काफी दमदार हैं। वह एक सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर भी हैं। राणा तेलुगू फिल्मों के जाने-माने सुपरस्टार हैं। हालांकि विश्व में पहचान उन्हें बाहुबली फिल्म में भल्लालदेव की भूमिका से हासिल हुई। फिल्म में उन्होंने प्रभास के भाई की भूमिका अदा की थी। फिल्म में प्रभास और कटप्पा के बाद दग्गुबती के भल्लालदेव के विलन वाले किरदार को भी काफी पसंद किया गया था। Bommalata तेलुगू फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू करने वाले भल्लालदेव बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने Welcome to New York, Baby, Department जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। यहां हम आपको भल्लालदेव के आलीशान घर से रूबरू करा रहे हैं। (Photos-Photography by Stories in Motion)