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प्रकृति की सुंदरता अक्सर हमें मोह लेती है। फूलों के रंग, उनकी खुशबू और आकर्षक आकृति हमें अपनी ओर खींचती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि दिखावे के पीछे छुपा खतरनाक सच भी हो सकता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो दिखने में बेहद प्यारे और खूबसूरत लगते हैं, लेकिन असल में इनमें बहुत घातक तत्व होते हैं। इन पौधों के संपर्क या सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चलिए जानते हैं ऐसे पौधों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)