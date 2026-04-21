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एप्पल में उनका योगदान

टर्नस एप्पल के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिन्होंने कंपनी के प्रमुख प्रोडक्ट्स के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनकी देखरेख में आईफोन, मेक, आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, और एप्पल विजन प्रो जैसे प्रमुख प्रोडक्ट्स विकसित हुए हैं। वह एप्पल के हार्डवेयर डिवीजन के प्रमुख हैं और प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग तक की पूरी जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। (Photo Source: Apple)