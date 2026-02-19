6 /8

बाघ (Tiger)

ResearchGate पर प्रकाशित अध्ययनों और वैज्ञानिकों जैसे George Schaller और Mel Sunquist के शोध के अनुसार, नर बाघ अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए बेहद आक्रामक होते हैं। जब कोई दूसरा नर बाघ उनके इलाके में प्रवेश करता है, तो दोनों के बीच हिंसक संघर्ष हो सकता है। इन लड़ाइयों में गंभीर चोटें लगती हैं और कई मामलों में एक बाघ की मौत भी हो जाती है। क्षेत्र पर नियंत्रण का मतलब है भोजन, शिकार और मादा तक पहुंच। (Photo Source: Pexels)