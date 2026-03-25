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आज हम खुद को तकनीकी रूप से उन्नत मानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान ने ऐसे-ऐसे आविष्कार कर लिए थे, जो आज भी हमें चौंका देते हैं। कई तकनीकें तो इतनी उन्नत थीं कि उनका उपयोग आज भी किया जा रहा है। आइए जानते हैं प्राचीन दुनिया के कुछ ऐसे ही अद्भुत आविष्कारों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)