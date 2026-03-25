प्राचीन दुनिया के अद्भुत आविष्कार, 2000 साल पहले ही हो चुकी थी इनकी खोज जो आज भी करते हैं हैरान
प्राचीन दुनिया के ये आविष्कार यह साबित करते हैं कि इंसान की जिज्ञासा और रचनात्मकता नई नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग विज्ञान और तकनीक में अद्भुत प्रगति कर चुके थे। आज के वैज्ञानिक इन पुराने आविष्कारों का अध्ययन कर नई तकनीकों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं
आज हम खुद को तकनीकी रूप से उन्नत मानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान ने ऐसे-ऐसे आविष्कार कर लिए थे, जो आज भी हमें चौंका देते हैं। कई तकनीकें तो इतनी उन्नत थीं कि उनका उपयोग आज भी किया जा रहा है। आइए जानते हैं प्राचीन दुनिया के कुछ ऐसे ही अद्भुत आविष्कारों के बारे में-
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अलार्म क्लॉक (250 BC) आपके मोबाइल अलार्म से बहुत पहले, महान दार्शनिक प्लेटो ने एक ‘वॉटर क्लॉक’ बनाई थी। इसमें पानी के दबाव से एक सीटी बजती थी, जो उनके छात्रों को जगाने का काम करती थी। (Photo Source: Pexels)
ऑटोमैटिक दरवाजे (100 AD) प्राचीन यूनान में मंदिरों के दरवाजे अपने आप खुलते थे। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने भाप (steam) और पुली सिस्टम का उपयोग करके यह तकनीक विकसित की थी। इससे लोगों को लगता था कि यह किसी चमत्कार से हो रहा है। (Photo Source: Pexels)
बैटरी (250 BC) इराक क्षेत्र में मिली बगदाद बैटरी को दुनिया की सबसे पुरानी बैटरी माना जाता है। यह मिट्टी के बर्तन, तांबे और लोहे से बनी थी और इसमें वोल्टेज पैदा करने की क्षमता थी, यह आविष्कार इतालवी वैज्ञानिक अलेस्सांद्रो वोल्टा से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। (Photo Source: Pexels)
प्राचीन कंप्यूटर (100 BC) एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें करीब 30 गियर थे, जो ग्रहों की गति और ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते थे। यह आधुनिक कंप्यूटर से लगभग 2000 साल पुराना है। (Photo Source: Pexels)
रोमन कंक्रीट (300 BC) आज की तुलना में प्राचीन रोमन कंक्रीट कहीं ज्यादा मजबूत माना जाता है। पैंथियन जैसे भवन 2000 साल बाद भी मजबूती से खड़े हैं, जबकि आधुनिक कंक्रीट अक्सर कुछ दशकों में ही खराब हो जाता है। (Photo Source: Pexels)
प्लास्टिक सर्जरी (600 BC) भारत में लगभग 2600 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने नाक को पुनर्निर्मित (राइनोप्लास्टी) करने की तकनीक विकसित की थी, जिसमें माथे की त्वचा का उपयोग किया जाता था। हैरानी की बात यह है कि यही तकनीक आज भी आधुनिक सर्जरी में इस्तेमाल की जाती है। (Photo Source: Pexels)
वेंडिंग मशीन (100 AD) आज के वेंडिंग मशीन कोई नई चीज नहीं हैं। लगभग 1900 साल पहले हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक ऐसी मशीन बनाई थी, जिसमें सिक्का डालने पर ‘पवित्र जल’ निकलता था। यह दुनिया की पहली वेंडिंग मशीन मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)