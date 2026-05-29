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चतुरंग

चतुरंग को आधुनिक शतरंज का सबसे पुराना रूप माना जाता है। इसकी शुरुआत भारत में लगभग छठी शताब्दी के आसपास हुई थी। इस खेल में सेना के चार प्रमुख अंग – पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल होते थे। यही कारण है कि इसे ‘चतुरंग’ कहा गया। समय के साथ यह खेल फारस पहुंचा, जहां इसे ‘शतरंज’ कहा जाने लगा और बाद में यह पूरी दुनिया में ‘चेस’ (Chess) के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यह खेल रणनीति, धैर्य और दूरदृष्टि सिखाने के लिए जाना जाता था। (Photo Source: @ministryofculturegoi/Instagram)