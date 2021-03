1 / 7

Amitabh Bachchan - Jaya Bhaduri son Abhishek Bachchan and husband of Aishwarya Rai : बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया भादुड़ी (Jaya Bhaduri) के बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) खुद को बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए आज भी हाथ-पैर मार रहे हैं। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) से शादी के बाद उन्होंने कई फिल्में की और सफल भी रहे, लेकिन अभिषेक आज भी सुपरस्टार की दौड़ से बाहर हैं। अभिषेक ने एक बार पुराने दिनों का याद करते हुए एक वाक्या बताया था, जब एक डायरेक्टर ने उन्हें बिजनेस क्लास की जगह इकोनॉमी क्लास का टिकट पकड़ा दिया था। क्यों? आइए बताएं। (All Photos: bachchan/Instagram)