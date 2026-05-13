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24 सितंबर 1875 को हुई थी स्थापना

अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना 24 सितंबर 1875 को हुई थी। इसे भारत का सबसे पुराना ऑफिशियल चिड़ियाघर माना जाता है। खास बात यह है कि इस चिड़ियाघर का निर्माण सरकारी धन से नहीं, बल्कि कोलकाता के नागरिकों के सहयोग और दान से संभव हुआ था। लोगों ने न सिर्फ आर्थिक मदद की, बल्कि अपने निजी पशु संग्रह से जानवर भी दान किए थे। (Photo Source: Alipore Zoo)