खिलाड़ी से पैडमैन बन चुके अक्षय कुमार की यह तस्वीर एक दिन पहले दिन आई है, जिस पर अब तक 878,559 लाइक्स आ चुके हैं। तस्वीर में अक्षय ट्रैक्टर के कलरफुल टायरों पर खड़े हैं और गोद में वह अपनी बेटी लिए हुए हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में अक्षय ने लिखा...''Feeling on Top of the World with My Favourite Girl''#HappyValentinesDay..जी हां तो अब आप समझ ही गए होंगे कि उननी फेवरेट गर्ल कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी नितारा ही हैं।