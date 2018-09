1 / 6

जीटी टीवी के शो पवित्र रिश्ता से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अब बड़े पर्दे पर जल्द दिखेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं अंकिता इन दिनों अपनी Manikarnika: The Queen of Jhansi फिल्म में बिजी हैं। इस फिल्म में अंकिता लोखंडे झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की खास सहेली झलकारी बाई का किरदार अदा कर रही हैं। फिल्म के लिए न सिर्फ कंगना ने घुड़सवारी सीखी बल्कि अंकिता ने भी ये हुनर सीखा है। अंकिता के एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह तो पहले से ही सुपरहिट अभिनेता बन चुके हैं और वह भी बड़े पर्दे पर जोरदार एंट्री करने वाली हैं। अंकिता का यह किरदार काफी चैलेंजिग है। वह कंगना जैसी बड़ी अदाकार के साथ काम करके बेहद खुश हैं। (All Photos- Ankita Lokhande Instagram)