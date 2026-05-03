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पैराग्लाइडिंग एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट है जो आपको जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ने और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। बर्फ से ढके पहाड़ों, नीली झीलों और खूबसूरत समुद्र तटों के ऊपर उड़ान भरना एक यादगार अनुभव बन जाता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो ये दुनिया के कुछ बेहतरीन पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Photo Source: Pexels)