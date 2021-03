1 / 7

Hema Malini niece and Juhi Chawla sister in law actress Madhu:बॉलीवुड में फिल्में मिलना जितना मुश्किल हैं, उतना ही मुश्किल उन फिल्मों में एक्टर या एक्ट्रेस को खुद को टिकाए रखना भी होता है। मणिरत्नम (Mani Ratnam) की फिल्म रोज़ा (Roja) और फूल और कांटे (Phool Aur Kaante) में अजय देवगन (Ajay Devgan) के साथ डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मधु शाह (Madhu Shah) के साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ था। मधु को एक फिल्म बड़ी ही आसानी से मिल गई,लेकिन चार दिन काम करने के बाद उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया था। इस घटना से मधु को गहरा झटका लगा था। (All Photo: Social Media)