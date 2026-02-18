2 /9

जम्हाई (Yawning)

हम सब रोज जम्हाई लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? Scientific American के अनुसार, जम्हाई का सीधा संबंध ऑक्सीजन की कमी से नहीं है, जैसा पहले माना जाता था। यह संक्रामक (contagious) होती है, लगभग 55% लोग किसी और को जम्हाई लेते देख 5 मिनट के भीतर खुद भी जम्हाई लेने लगते हैं। यहां तक कि गर्भ में पल रहा भ्रूण भी जम्हाई लेता है। फिर भी, इसका सटीक कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। (Photo Source: Unsplash)