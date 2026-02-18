हिचकी, जम्हाई और सपने, शरीर की ये प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं, क्या कहता है विज्ञान
Human Body Mysteries: मानव शरीर विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। रोज होने वाली साधारण घटनाएं, जैसे जम्हाई, सपने या डेजा वू, आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आई हैं। चलिए जानते हैं इंसान के शरीर के रहस्यमयी काम जिन पर आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं।
हमारा शरीर हर दिन ऐसे कई काम करता है, जिनके पीछे की असली वजह विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। दिमाग और शरीर की जटिलता इतनी गहरी है कि कई प्रतिक्रियाएं आज भी रिसर्च का विषय बनी हुई हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ रहस्यमयी शारीरिक एक्सपीरियंस के बारे में। (Photo Source: Pexels)
जम्हाई (Yawning) हम सब रोज जम्हाई लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? Scientific American के अनुसार, जम्हाई का सीधा संबंध ऑक्सीजन की कमी से नहीं है, जैसा पहले माना जाता था। यह संक्रामक (contagious) होती है, लगभग 55% लोग किसी और को जम्हाई लेते देख 5 मिनट के भीतर खुद भी जम्हाई लेने लगते हैं। यहां तक कि गर्भ में पल रहा भ्रूण भी जम्हाई लेता है। फिर भी, इसका सटीक कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। (Photo Source: Unsplash)
हिचकी (Hiccups) हिचकी का कोई स्पष्ट बायोलॉजिकल परपज नहीं माना गया है। Journal of Neurology के अनुसार, हिचकी एक अनैच्छिक (involuntary) मांसपेशीय प्रतिक्रिया है, जो डायफ्राम के अचानक संकुचन से होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हमारे जलीय पूर्वजों (aquatic ancestors) से जुड़ी एक विकासात्मक अवशेष (evolutionary leftover) हो सकती है। इतिहास में एक व्यक्ति 68 वर्षों तक लगातार हिचकी से पीड़ित रहा, जो इस रहस्य को और गहरा कर देता है। (Photo Source: Unsplash)
डेजा वू (Déjà vu) लगभग 70% लोग अपने जीवन में कभी न कभी डेजा वू का अनुभव करते हैं, ऐसा महसूस होना कि यह पल पहले भी जी चुके हैं। Nature Neuroscience के अनुसार, ब्रेन स्कैन यह दिखाते हैं कि डेजा वू के दौरान दिमाग के स्मृति (memory) से जुड़े हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन यह अनुभव क्यों होता है, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन अब भी रहस्य बनी हुई है। (Photo Source: Pixabay)
रोंगटे खड़े होना (Goosebumps) ठंड या डर के समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। National Institutes of Health के अनुसार, यह प्रतिक्रिया हमारे विकासक्रम (evolution) से जुड़ी है। जब हमारे शरीर पर अधिक बाल थे, तब रोंगटे खड़े होने से बाल ऊपर उठ जाते थे, जिससे शरीर गर्म रहता था या व्यक्ति बड़ा और डरावना दिखाई देता था। आज हमारे शरीर पर कम बाल हैं, लेकिन प्रतिक्रिया अब भी बनी हुई है। (Photo Source: Unsplash)
शरमाना (Blushing) शरमाना एकमात्र ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसे इंसान नियंत्रित नहीं कर सकता। चार्ल्स डार्विन ने इसे इंसानों की सबसे अनोखी और रहस्यमयी भावनात्मक प्रतिक्रिया बताया था। Psychology Today के अनुसार, यह प्रतिक्रिया सोशल एंग्जायटी या इमोशनल एक्साइटमेंट के कारण होती है, लेकिन इसे जानबूझकर न तो रोका जा सकता है और न ही पूरी तरह नकली बनाया जा सकता है। वहीं, दुनिया की किसी अन्य प्रजाति में यह प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। (Photo Source: Unsplash)
सपने (Dreams) हम अपने जीवन के लगभग 6 साल सपने देखते हुए बिताते हैं। Harvard Medical School के अनुसार, सपनों के दौरान हमारा दिमाग उतना ही सक्रिय होता है जितना जागते समय। फिर भी, हम सपने क्यों देखते हैं, क्या यह याददाश्त को ऑर्गेनाइज करने के लिए है, इमोशन को प्रोसेस करने के लिए या किसी और कारण से, इस पर अब भी रिसर्च जारी है। (Photo Source: Pexels)
प्लेसीबो इफेक्ट (Placebo Effect) प्लेसिबो इफेक्ट में नकली दवा भी शरीर पर असली असर दिखाती है। National Institutes of Health के अनुसार, प्लेसीबो लेने पर दिमाग वास्तविक रसायन (जैसे एंडोर्फिन) रिलीज करता है, जिससे दर्द या बीमारी में राहत मिल सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई मामलों में यह तब भी काम करता है जब मरीज को पता होता है कि वह नकली दवा ले रहा है। (Photo Source: Unsplash)