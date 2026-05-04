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दुनिया तेज रफ्तार वाहनों और शहरी शोर से भरी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां आज भी जीवन बेहद शांत, सादा और प्रकृति के करीब है। इन स्थानों की सबसे खास बात यह है कि यहां कारों या मोटर वाहनों का उपयोग या तो पूरी तरह प्रतिबंधित है या बेहद सीमित है। कहीं लोग नावों से चलते हैं, कहीं साइकिल से तो कहीं घोड़ों और पैदल रास्तों से सफर करते हैं। आइए जानते हैं दुनिया की ऐसी ही 8 अनोखी और खूबसूरत जगहों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)