ये ट्रैफिक फ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स देते हैं सुकून और सादगी का अनुभव, यहां कार नहीं, नाव और साइकिल हैं सफर का साधन
Car-Free Destinations: कई बार असली सुकून वहीं मिलता है जहां शोर नहीं होता, प्रकृति करीब होती है और जीवन धीमी लेकिन सुंदर रफ्तार से चलता है। आइए जानते हैं दुनिया की ऐसी जगहों के बारे में जहां प्राकृतिक सुंदरता और शांति के बीच गर्मियों की छुट्टियां बिताई जा सकें।
दुनिया तेज रफ्तार वाहनों और शहरी शोर से भरी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां आज भी जीवन बेहद शांत, सादा और प्रकृति के करीब है। इन स्थानों की सबसे खास बात यह है कि यहां कारों या मोटर वाहनों का उपयोग या तो पूरी तरह प्रतिबंधित है या बेहद सीमित है। कहीं लोग नावों से चलते हैं, कहीं साइकिल से तो कहीं घोड़ों और पैदल रास्तों से सफर करते हैं। आइए जानते हैं दुनिया की ऐसी ही 8 अनोखी और खूबसूरत जगहों के बारे में-
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फेज एल बाली, मोरक्को फेज एल-बाली दुनिया का सबसे बड़ा कार-मुक्त शहरी क्षेत्र माना जाता है। इसकी संकरी गलियों में वाहन चलाना असंभव है, इसलिए लोग पैदल या गधों की मदद से चलते हैं। यह स्थान अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)
गीथोर्न, नीदरलैंड गीथोर्न को ‘छोटा वेनिस’ भी कहा जाता है। यहां सड़कें नहीं बल्कि नहरें हैं। लोग नावों और साइकिलों से यात्रा करते हैं। यह गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)
हाइड्रा, ग्रीस हाइड्रा में किसी भी प्रकार की मोटर गाड़ी नहीं चलती। यहां सामान ढोने के लिए गधों का उपयोग किया जाता है और लोग पैदल यात्रा करते हैं। इसकी शांत संकरी गलियां और सुंदर समुद्री दृश्य इसे खास बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
ला डिग्यू, सेशेल्स सेशेल्स का यह छोटा सा द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां कारों का उपयोग लगभग नहीं होता। स्थानीय लोग और पर्यटक साइकिल से घूमते हैं। नारियल के पेड़ों से घिरी सड़कें और शांत वातावरण इसे किसी सपनों की दुनिया जैसा बना देते हैं। (Photo Source: Pexels)
मैकिनेक आइलैंड, अमेरिका मैकिनेक आइलैंड पर 1898 से ही कारों का उपयोग प्रतिबंधित है। यहां आज भी घोड़ा-गाड़ी और साइकिल ही मुख्य साधन हैं। इस वजह से यह जगह पुराने जमाने की झलक पेश करती है। (Photo Source: Pexels)
माथेरान, महाराष्ट्र (भारत) माथेरान भारत का एकमात्र वाहन-मुक्त हिल स्टेशन है। यहां केवल पैदल, घोड़े या हाथ से खींची जाने वाली रिक्शा से ही यात्रा की जा सकती है। घने जंगल, साफ हवा और शांत वातावरण इसे पर्यटकों के लिए खास बनाते हैं। (Photo Source: Pexels)
वेनिस, इटली वेनिस को दुनिया का सबसे अनोखा शहर कहा जाता है, क्योंकि यहां सड़कें नहीं बल्कि पानी की नहरें हैं। लोग नावों और गोंडोला के जरिए यात्रा करते हैं। यह शहर अपने रोमांटिक माहौल और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)