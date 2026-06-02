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दिल्ली की भीषण गर्मी में बच्चों को बाहर घुमाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच माता-पिता अक्सर ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जहां बच्चे सुरक्षित और आरामदायक माहौल में समय बिता सकें। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कई ऐसे म्यूजियम मौजूद हैं जो न सिर्फ एयर-कंडीशन्ड हैं, बल्कि बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का बेहतरीन संगम भी पेश करते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली के कुछ ऐसे संग्रहालयों के बारे में, जहां बच्चे गर्मी से राहत के साथ नई चीजें भी सीख सकते हैं। (Photo Source: Unsplash)