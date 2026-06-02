बच्चों के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के ये 9 म्यूजियम, गर्मी में बन सकते हैं परफेक्ट आउटिंग स्पॉट
Summer Vacation Ideas: गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को घर के अंदर स्क्रीन से दूर रखने के लिए दिल्ली के ये म्यूजियम बेहतरीन विकल्प हैं। यहां बच्चे मनोरंजन के साथ नई चीजें सीखते हैं, अपनी जिज्ञासा बढ़ाते हैं और परिवार के साथ यादगार समय बिताते हैं।
दिल्ली की भीषण गर्मी में बच्चों को बाहर घुमाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच माता-पिता अक्सर ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जहां बच्चे सुरक्षित और आरामदायक माहौल में समय बिता सकें। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कई ऐसे म्यूजियम मौजूद हैं जो न सिर्फ एयर-कंडीशन्ड हैं, बल्कि बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का बेहतरीन संगम भी पेश करते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली के कुछ ऐसे संग्रहालयों के बारे में, जहां बच्चे गर्मी से राहत के साथ नई चीजें भी सीख सकते हैं। (Photo Source: Unsplash)
क्राफ्ट्स म्यूजियम भारत की समृद्ध हस्तकला, लोक कला और ग्रामीण परंपराओं को करीब से जानने के लिए क्राफ्ट्स म्यूजियम एक बेहतरीन जगह है। यहां रंग-बिरंगे हस्तशिल्प, लोक कलाएं और कारीगरों के लाइव प्रदर्शन बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं। (Photo Source: nationalcraftsmuseum.nic.in)
इंडियन एयर फोर्स म्यूजियम हवाई जहाज और रक्षा क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए यह म्यूजियम बेहद खास है। पालम स्थित इस संग्रहालय में लड़ाकू विमान, वर्दियां, हथियार और भारतीय वायुसेना के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चीजें प्रदर्शित की गई हैं। (Photo Source: Nick Somerville/Facebook)
म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स दिल्ली के लोकप्रिय आकर्षणों में शामिल म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स बच्चों और युवाओं दोनों को पसंद आता है। यहां ऑप्टिकल इल्यूजन, पहेलियां, इंटरैक्टिव कमरे और मजेदार इंस्टॉलेशन मौजूद हैं, जहां बच्चे खूब तस्वीरें खिंचवा सकते हैं और दिमागी खेलों का आनंद ले सकते हैं। (Photo Source: Museum of Illusions)
नेशनल चिल्ड्रन्स म्यूजियम बाल भवन परिसर में स्थित यह संग्रहालय खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। यहां खिलौनों, कला प्रदर्शनों और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की कल्पनाशक्ति और जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाता है। (Photo Source: Museum of India)
नेशनल म्यूजियम अगर आपके बच्चे इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राचीन भारत में रुचि रखते हैं, तो नेशनल म्यूजियम एक शानदार विकल्प है। यहां ममी, प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, शस्त्र और दुर्लभ कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। माता-पिता बच्चों को इन वस्तुओं से जुड़ी कहानियां सुनाकर यात्रा को और भी रोचक बना सकते हैं। (Photo Source: Express Archive)
नेशनल रेल म्यूजियम रेल और ट्रेनों में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए नेशनल रेल म्यूजियम किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है। यहां पुराने भाप इंजन, ऐतिहासिक रेल डिब्बे, मिनी ट्रेन राइड और रेलवे से जुड़े कई रोचक मॉडल देखने को मिलते हैं। बच्चे खेल-खेल में भारतीय रेलवे के इतिहास को समझ सकते हैं। (Photo Source: Unsplash)
नेशनल साइंस सेंटर प्रगति मैदान के पास स्थित नेशनल साइंस सेंटर विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन जगह है। यहां इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, स्पेस गैलरी, विज्ञान प्रयोग और कई हैंड्स-ऑन गतिविधियां मौजूद हैं, जो बच्चों को विज्ञान को मजेदार तरीके से समझने का अवसर देती हैं। (Photo Source: Delhi Tourism)
शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम दुनिया भर की हजारों खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह इस म्यूजियम की खास पहचान है। विभिन्न देशों की पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति को दर्शाती ये गुड़ियां बच्चों को वैश्विक संस्कृतियों से परिचित कराती हैं। रंग-बिरंगी गुड़ियों की दुनिया बच्चों को खूब आकर्षित करती है। (Photo Source: Museum of India)
सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स नाम सुनकर यह म्यूजियम थोड़ा अलग जरूर लग सकता है, लेकिन यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए काफी दिलचस्प है। यहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक दौर तक शौचालयों और स्वच्छता व्यवस्था के विकास की कहानी को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। (Photo Source: Museum of India) (यह भी पढ़ें: घूमें भारत के ये 6 अनदेखे संग्रहालय, हर जगह समेटे है खास विरासत)