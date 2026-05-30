कहीं गुलाबी झील तो कहीं शीशे जैसा रेगिस्तान, दुनिया की सबसे अनोखी जगहें, जिन्हें देखकर लगेगा जैसे AI ने किया हो डिजाइन
इन जगहों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स या AI इमेज का हिस्सा हों, लेकिन वास्तव में ये धरती की सबसे अनोखी और खूबसूरत प्राकृतिक रचनाओं में शामिल हैं। अगर आप भी ऐसी जगहों पर घूमने का सपना देखते हैं जो किसी फैंटेसी दुनिया जैसी लगें, तो ये डेस्टिनेशन आपकी ट्रैवल…
दुनिया में कुछ जगहें इतनी अद्भुत और अनोखी हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो किसी AI इमेज जनरेटर ने उन्हें डिजाइन किया हो। कहीं रंग-बिरंगे पहाड़ हैं, कहीं शीशे जैसे चमकते नमक के रेगिस्तान, तो कहीं समुद्र के बीच तैरते हुए दिखने वाले द्वीप। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सभी जगहें वास्तविक हैं और प्रकृति या इंसानी कल्पना की शानदार कारीगरी का नतीजा हैं। आइए जानते हैं दुनिया की 8 ऐसी जगहों के बारे में जो किसी फैंटेसी फिल्म या AI आर्ट जैसी दिखती हैं। (Photo Source: Pexels)
बर्लिन्स्कोये साल्ट लेक, रूस साइबेरिया की यह झील अपने चमकीले गुलाबी रंग की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। गर्मियों के आखिर में यहां मौजूद सूक्ष्म जीवों की वजह से पानी गुलाबी हो जाता है। सफेद नमक की परतों और झील के बीच से गुजरती रेल लाइन इसे किसी डिजिटल आर्टवर्क जैसा रूप देती है। यहां आने वाले लोग नमक से भरपूर पानी में तैरते हैं और क्रिस्टल जैसी चमकती सतह पर घूमते हैं। यह जगह अभी भी कम पर्यटकों वाली शांत डेस्टिनेशन मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)
कान्यो क्रिस्टालेस, कोलंबिया कोलंबिया की यह नदी ‘रिवर ऑफ फाइव कलर्स’ यानी पांच रंगों वाली नदी के नाम से जानी जाती है। यहां पानी के नीचे उगने वाले खास पौधे नदी को लाल, पीला, हरा और नीला रंग देते हैं। साफ पानी में ये रंग इतने चमकीले दिखाई देते हैं कि नदी किसी AI-जनरेटेड आर्ट जैसी लगती है। यह इलाका नेशनल पार्क के अंदर आता है, इसलिए यहां केवल गाइडेड टूर के जरिए ही जाया जा सकता है। जुलाई से सितंबर के बीच यहां रंग सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। (Photo Source: Pexels)
फिंगल्स केव, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के स्टाफा द्वीप पर स्थित फिंगल्स केव किसी डिजिटल डिजाइन की तरह दिखाई देती है। यह समुद्री गुफा विशाल षटकोणीय बेसाल्ट पत्थरों से बनी है, जो करीब 5.5 से 6 करोड़ साल पहले ज्वालामुखीय लावा के ठंडा होने से बने थे। इसकी दीवारों की ज्यामितीय बनावट इतनी परफेक्ट है कि यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सेट लगती है। यहां तक पहुंचने के लिए पर्यटक ओबन या आइल ऑफ मुल से नाव की सवारी करते हैं। मई से सितंबर के बीच यहां का मौसम सबसे अच्छा रहता है और इस दौरान समुद्री पक्षी व पफिन्स भी देखने को मिलते हैं। (Photo Source: Pexels)
हॉबिटन मूवी सेट, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का हॉबिटन मूवी सेट असल में फिल्मों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई काल्पनिक दुनिया हकीकत बन गई हो। ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ और ‘द हॉबिट’ फिल्मों के लिए बनाए गए इस गांव में छोटे गोल दरवाजे, हरे-भरे पहाड़, खूबसूरत बगीचे और पुराने स्टाइल के घर मौजूद हैं। यहां गाइडेड टूर कराए जाते हैं और पर्यटक ग्रीन ड्रैगन इन में थीम आधारित भोजन और ड्रिंक्स का आनंद भी ले सकते हैं। वसंत और शुरुआती गर्मियों में यह जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। (Photo Source: Pexels)
मॉन्ट-सेंट-मिशेल, फ्रांस फ्रांस का मॉन्ट-सेंट-मिशेल ऐसा द्वीप है जो ज्वार-भाटे के साथ अपना रूप बदलता रहता है। कम ज्वार के समय यह विशाल रेतीले मैदानों के बीच खड़ा दिखाई देता है, जबकि ऊंचे ज्वार में चारों तरफ पानी भर जाने से यह समुद्र में तैरते महल जैसा लगता है। यहां मौजूद मध्यकालीन एबे, संकरी गलियां और ऊंची दीवारें इसे और भी जादुई बनाती हैं। पर्यटक पुल या शटल बस से यहां पहुंच सकते हैं। सर्दियों और पतझड़ के मौसम में यहां कम भीड़ होती है और माहौल बेहद खूबसूरत लगता है। (Photo Source: Pexels)
रोंडा, स्पेन स्पेन का रोंडा शहर एक गहरी खाई के ऊपर बसा हुआ है और यही बात इसे बेहद खास बनाती है। सफेद रंग के घर चट्टानों के किनारे बने हैं और इनके बीच बना पुंते नुएवो ब्रिज देखने में ऐसा लगता है जैसे हवा में लटका हो। यह शहर इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक खूबसूरती का शानदार मिश्रण है। यहां आने वाले लोग पुरानी गलियों में घूमते हैं, ऐतिहासिक बुलरिंग देखते हैं और घाटी के नीचे से पुल का शानदार नजारा लेते हैं। वसंत और पतझड़ का मौसम यहां घूमने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
सालार दे उयूनी, बोलिविया बोलिविया का सालार दे उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। बारिश के मौसम में यहां पानी की पतली परत जम जाती है, जिससे पूरा इलाका एक विशाल प्राकृतिक आईने में बदल जाता है। आसमान और जमीन का फर्क मिट जाता है और लोग, गाड़ियां व पहाड़ हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर्यटक 4×4 गाड़ियों से कई दिनों की यात्रा करते हैं, कैक्टस से भरे द्वीप देखते हैं और नमक से बने होटलों में ठहरते हैं। जनवरी से मार्च के बीच यहां का प्रसिद्ध मिरर इफेक्ट देखने को मिलता है। (Photo Source: Pexels)
द वेव, अमेरिका अमेरिका के एरिजोना और यूटा बॉर्डर के पास स्थित ‘द वेव’ प्राकृतिक रूप से बनी एक ऐसी चट्टानी संरचना है, जो बहते हुए रंगों की लहर जैसी दिखती है। करीब 19 करोड़ साल पुराने बलुआ पत्थरों से बनी यह जगह किसी AI आर्टवर्क जैसी प्रतीत होती है। इसकी सुरक्षा के लिए यहां सीमित संख्या में ही पर्यटकों को परमिट दिया जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए रेगिस्तानी इलाके में कठिन ट्रेक करना पड़ता है, लेकिन फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: भारत की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें, गर्मियों में घूमने के लिए बेस्ट मॉनसून डेस्टिनेशंस)