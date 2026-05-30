4 /9

फिंगल्स केव, स्कॉटलैंड

स्कॉटलैंड के स्टाफा द्वीप पर स्थित फिंगल्स केव किसी डिजिटल डिजाइन की तरह दिखाई देती है। यह समुद्री गुफा विशाल षटकोणीय बेसाल्ट पत्थरों से बनी है, जो करीब 5.5 से 6 करोड़ साल पहले ज्वालामुखीय लावा के ठंडा होने से बने थे। इसकी दीवारों की ज्यामितीय बनावट इतनी परफेक्ट है कि यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सेट लगती है। यहां तक पहुंचने के लिए पर्यटक ओबन या आइल ऑफ मुल से नाव की सवारी करते हैं। मई से सितंबर के बीच यहां का मौसम सबसे अच्छा रहता है और इस दौरान समुद्री पक्षी व पफिन्स भी देखने को मिलते हैं। (Photo Source: Pexels)