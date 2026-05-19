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भारत के घने जंगलों, हिमालयी घाटियों, दलदली घास के मैदानों और पूर्वोत्तर के अनोखे वेटलैंड्स में हिरणों की कई खूबसूरत और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये शाकाहारी जीव न केवल जंगलों के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि बाघ, तेंदुए जैसे शिकारी जीवों के लिए प्रमुख आहार भी हैं। कुछ हिरण जैसे चीतल आसानी से सफारी के दौरान दिख जाते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां बेहद दुर्लभ और सीमित क्षेत्रों में ही मिलती हैं। आइए जानते हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख हिरणों और उन नेशनल पार्क के बारे में, जहां पर्यटक उन्हें देख सकते हैं। (Photo Source: Pexels)